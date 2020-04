Finalmente, um teclado com trackpad para o iPad Pro

O iPad é um produto que certamente dispensará quaisquer apresentações. Conforme se lembram, este produto foi considerado por muitos como tendo causado uma verdadeira revolução no universo dos tablets. Na verdade, tornou-se no único modelo do género a conseguir manter, ano após ano, vendas na ordem dos milhões (no último trimestre de 2019, a Apple terá distribuído 15.9 milhões de unidades para venda a nível mundial). A última evolução traz novidades de hardware, mas traz igualmente um acessório importante.

As alterações no sistema operativo e no hardware, aproximam o iPad de um Mac em muitas ações. Agora com este novo acessório, lançado ontem, temos mais computador num tablet.

Novo teclado que incorpora um trackpad multitoque

Logo de início, o que saltará mais à vista será a presença de um trackpad, permitindo desde logo a utilização de gestos Multi-Touch e de um cursor no iPadOS. No entanto, este foi sempre um elemento que a Apple optou por não colocar nas capas-teclado dos seus iPads, pelo motivo de os mesmos terem um ecrã táctil.

Apesar de ser uma verdade, o rumo da evolução tem obrigado a Apple a ir contra certos “dogmas” estabelecidos no passado. Hoje, além das combinações possíveis através do ecrã, além da utilização do Apple Pencil, a empresa de Cupertino abriu o sistema à utilização do rato e ao trackpad.

Torna-se assim mais fácil proceder às ações mais habituais em programas de edição de imagem e texto, por exemplo, como copiar, colar, entre outros. Assim, o iPad Pro adquire agora uma importante característica que o distanciava um pouco da sua concorrência direta, nomeadamente na linha Surface, da Microsoft.

Novos ângulos de visão

Esta nova capa permite também fixar o iPad de forma magnética, sendo agora possível ajustar com maior precisão o ângulo do iPad. Assim, a nova arquitetura permite desde logo um maior conforto na utilização prolongada do equipamento.

Um outro pormenor interessante será o facto de o teclado ter uma porta de alimentação exclusiva, no caso USB-C. Esta funcionalidade permitirá que a porta do iPad fique livre para quaisquer outras necessidades de ligação de acessórios.

Preços do teclado

O novo Magic Keyboard foi lançado também em Portugal e encontra-se disponível por 339 € para a versão de 11 polegadas e por 399 € para a versão de 12.9 polegadas. Claramente este teclado é um produto orientado para uma vertente profissional, em que o fluxo de trabalho requeira uma maior simplicidade nos passos necessários para edição.

Por Sérgio Gonçalves para o Pplware.

Leia também: