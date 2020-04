COVID-19: Onde andaram os portugueses na Páscoa? Há uma app que diz

A tecnologia tem sido uma importante arma no combate à COVID-19. Desde que o surto começou a ganhar escala têm sido criadas muitas soluções com os mais diversos propósitos. Uma das questões que se faz por estes dias é onde andaram os portugueses na Páscoa. Será que arriscaram sair de casa?

Há uma app que mostra o nível de isolamento dos portugueses nesse período e fora dele. Conheçam os resultados.

A consultora PSE mede a mobilidade dos portugueses, em contínuo. Tendo como base uma app instalada nos telemóveis dos participantes foi possível monitorizar a deslocação real da população, em cada hora do dia. Este estudo é realizado 24 horas por dia, desde 2019.

De acordo com os resultados, o confinamento geral da população atingiu o record no domingo de Páscoa, onde 79% ficou em casa. Durante esta pandemia, o #fiqueemcasa tem evoluído da seguinte forma:

Avaliando o nível de confinamento em casa, desde o início de março, os portugueses aderiram massivamente às orientações das autoridades, mas com algumas variações. Antes da declaração do Estado de Emergência e do fecho das escolas, o confinamento em casa “natural” situava-se entre os 20 e os 30%, nos dias úteis, sendo cerca de 40% aos domingos.

Nível de isolamento em Casa (Na Páscoa)

Muitos consideram que o período da Páscoa pode influenciar negativamente os números nos próximos dias. No entanto, na verdade, as medidas tomadas e o comportamento dos portugueses resultaram em elevados níveis de confinamento. O valor mínimo (durante o estado de emergência) foi obtido no 8 de abril, mas ainda assim contanto 54% em casa. A titulo de curiosidade (mas que nada tem a ver) foi também neste dia que se realizaram mais testes em Portugal (mais de 10 mil).

Após os constrangimentos instaurados, que entraram em vigor no dia 9, quinta-feira, os portugueses acataram globalmente as orientações das autoridades. O período da Páscoa veio reforçar o “ficar em casa” atingindo o valor máximo no domingo de Páscoa, com 79% em casa.

Enquanto em 2019, apenas 30% a 36% permanecia em casa, esse valor oscilou, em 2020, entre 54% e 79%. Ou seja, a saída de casa, caiu para metade, em 3 dos 7 dias analisados. Em toda a Semana Santa a queda média foi de -31 pp.

Segundo o estudo, no domingo de Páscoa, cerca de 93% da População Portuguesa esteve em confinamento em casa ou nas proximidades da sua residência. Este estudo é o painel de mobilidade da PSE, com recolha de dados contínua através de monitorização de localização e meios de deslocação via aplicação móvel de um painel de indivíduos representativos do Universo com mais de 15 anos, residente nas regiões do Grande Porto, Grande Lisboa, Litoral Norte, Litoral Centro e Distrito de Faro. Para um universo de 6.996.113 indivíduos residentes nas regiões estudadas (81% da população com 15 e mais anos de Portugal Continental), a margem de erro imputável ao estudo é de 1.62% para um intervalo de confiança de 95%.

COVID-19