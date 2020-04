As grandes empresas tecnológicas têm, nos últimos anos, tentado encontrar novas formas de se relacionar com os seus clientes. Depois de todos os produtos tecnológicos que vão criando, optaram por apostar nos produtos financeiros e nos pagamentos eletrónicos.

Um dos maiores exemplos chegou da Apple e do seu cartão de crédito, mas não será a única. Agora sabe-se que a Google também terá o seu cartão a ser preparado, mas com muitas diferenças ao que a Apple tem.

A Google tem investido forte nos sistemas de pagamentos. Canaliza estes pelo Android e torna-o uma parte integrante dos seus sistemas. Assim, independentemente a forma como o utilizador pretende pagar, a empresa está presente e com uma alternativa.

Uma grande novidade parece agora a começar a tomar forma. Do que se sabe, a Google tem também em preparação o seu cartão. Será uma resposta a que a Apple tem, mas com uma diferença substancial. O Apple Card é um cartão de crédito e a proposta da Google será de débito.

Claro que a integração com o Android será total, com os utilizadores a poderem gerir por aí o seu cartão. Especula-se que a Google leve ainda mais longe a integração e que seja possível localizar as compras pelo Google Maps.

Claro que o próprio cartão servirá para efetuar pagamentos e identificar o utilizador. A presença do chip é lógica e já um padrão da indústria, mas há outros elementos. Contará com um código para leitura e identificação.

No Android será possível gerir todos os elementos deste cartão, bem como fazer a sua gestão. Espera-se que a integração com o Google Pay app permita ativar ou bloquear este cartão, bem como gerir outros elementos do mesmo.

A Google foi pioneira nesta área há alguns anos, mas acabou por mover o foco para outras áreas. Quer agora retomar a sua posição nesta área para voltar a ter novamente uma posição dominante. Assim, e com os dados que poderá recolher, torna este mercado ainda mais interessante.