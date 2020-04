A Google quer usar códigos QR para partilhar páginas no Chrome

A Google está constantemente a fazer experiências no Chrome. Quer dar a este browser e aos seus utilizadores as melhores novidades e funcionalidades. Assim, é normal que surjam novidades de forma periódica.

Desta vez há mais uma melhoria a caminho. Está focada na partilha de páginas e recorre a um método bem tradicional. O teste com a partilha por códigos QR está disponível e em breve será para todos.

Mais uma novidade da Google

Não é anormal a Google olhar para o seu browser e querer torná-lo ainda melhor. A gigante das pesquisas procura trazer novidades e melhorias para assim esta sua proposta ser mais simples de usar e mais interessante.

Os utilizadores agradecem estas novidades. Claro que têm de ser experimentadas e avaliadas, o que acontece nas versões de testes do Chrome. Assim, a mais recente novidade chegou à versão Canary do Chrome, pronta para ser usada.

Partilha facilitada no Chrome

O que a Google quer usar agora não é novo. Já antes tinha testado a utilização de códigos QR para a partilha de páginas web. Os resultados não foram os melhores na altura, mas mesmo assim a empresa não desistiu de o trazer para o seu browser. Agora, e como pode ser já visto e testado, a integração com o browser é ainda maior.

Passa a estar, na barra de endereço, um novo ícone, com uma função específica. Basta carregar e um código QR é gerado. Basta ler esse código para a página onde estão seja carregada no smartphone. Também no menu de contexto existe agora essa opção, pronta a ser usada.

Códigos QR por página no browser

Quem testar já esta opção deve instalar o Chrome Canary e aceder à opção chrome://flags/#sharing-qr-code-generator. Ai devem simplesmente ativar a opção e reiniciar o browser.

Esta é uma novidade bem-vinda ao browser da Google. Com estes códigos QR fica mais simples a partilha de páginas e sites da Internet. Bastará apontar o smartphone e tudo está tratado.