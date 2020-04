Dica: Como desligar permanentemente a publicidade dirigida no Android

Os utilizadores do Android sabem que a privacidade é um ponto sensível para a Google. Podem nem sempre estar protegidos, mas existe um esforço grande para manter o anonimato e a sua identidade escondida de terceiros.

Claro que o próprio sistema operativo da Google tem algumas ferramentas para estes se protegerem. Hoje explicamos com desligar permanentemente a publicidade dirigida no Android, com a alteração de uma simples opção.

Ainda mais privacidade no Android

A personalização do Android é algo que é assumido. Os utilizadores podem alterar a forma como este se comporta de forma muito detalhada e com muita liberdade. Assim, este fica mais ajustado ao utilizador e ao que neste necessita.

Para dar um nível maior de privacidade, o Android tem uma opção que poucos conhecem e que acaba com a publicidade dirigida. Ao remover o identificador único, este deixa de poder ser identificado de forma única e direta.

O fim da publicidade dirigida ao utilizador

Comecem então por abrir as Definições do Android e desçam neste menu até encontrarem a opção Privacidade. Esta poderá estar em vários locais, dependendo da marca do fabricante do smartphone que estiverem a usar.

Aqui dentro vão encontrar várias opções, mas a que procuram não está imediatamente visível. Comecem por abrir primeiro a opção Avançadas, que vai mostrar uma lista maior de opções nesta área. De seguida escolham a opção Anúncios.

A Google dá liberdade ao seu sistema operativo

Por fim, e para terminar o processo, devem ativar uma única e simples opção. Esta chama-se Excluir a Personalização de anúncios e deverá estar desligada. Ao ser ativada, irá esconder das apps o identificador único do utilizador.

Esta é a opção que querem ter ativa para garantir um pouco mais de privacidade no Android. Não elimina a publicidade, mas ao menos é aleatória e não dirigida ao utilizador, tentando influenciá-lo para comprar diretamente.