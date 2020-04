A família OnePlus 8 acabou de ser apresentada ao mundo. Parece que a marca que sempre se destacou pelos preços abaixo da concorrência de topo desta vez não resistiu e lá colocou no mercado um modelo acima dos 1000 €. É o OnePlus 8 Pro que atinge esse preço, mas não é sobre preços que vamos falar.

O OnePlus 8 Pro é o primeiro smartphone da marca que permite carregamento da bateria sem fios. Para tal, a marca lançou o Warp Charge 30 Wireless Charger, um carregado sem fios que carrega a 30W, com resultados surpreendentes. Mas parece que a marca se esqueceu de um pequeno pormenor…

O novo OnePlus 8 Pro

Os novo OnePlus 8 foram apresentados no decorrer do dia de ontem, confirmando muitos dos rumores lançados na Internet durante as últimas semanas.

A versão Pro é a que acaba por merecer mais destaque, principalmente porque vem, finalmente, com carregamento sem fios, uma tecnologia há muito exigida pelos fãs da marca. Assim, a bateria de 4510 mAh vem com tecnologia de carregamento rápido Warp Charge 30T e ainda com tecnologia de carregamento sem fios, ambas a 30W.

Além do pormenor do carregamento da bateria, existem outras características que merecem ser destacadas.

O OnePlus 8 Pro tem um ecrã de 6,78 polegadas com taxa de atualização a 120Hz e resolução QuadHD+. O processador que o equipa é o Snapdragon 865 e está disponível nas versões de 8 GB + 128 GB e 12 GB + 256 GB, sendo esta última a tal com preço acima dos 1000 €.

No campo da fotografia, também traz consigo boas novidades. Na traseira oferece então um módulo de quatro câmaras. É composto por duas de 48 MP, ainda que com sensores diferentes, uma grande angular e uma ultra grande angular. Há depois uma câmara de 8 MP dedicada ao zoom que pode ir até 30 vezes, e uma última de 5 MP que serve como filtro de cor.

É claro que a OxygenOS também tem as suas boas novidades, onde a fluidez, inteligência e rapidez foram características exaltadas durante a apresentação.

Warp Charge 30 Wireless Charger

A par deste lançamento, a marca lançou também um carregador dedicado ao carregamento sem fios. Além de ser dirigido ao OnePlus 8 Pro, o Warp Charge 30 Wireless Charger é compatível com outros modelos de smartphone sob o padrão Qi/EPP.

O carregador permite colocar o smartphone na vertical e carrega, tal como indicado anteriormente, a uma potência máxima de 30W. Esta característica faz com que seja um dos mais rápidos do mercado a carregar sem fios. Durante a apresentação chegaram mesmo a apresentar a seguinte comparação.

OnePlus – Wireless Charging And how does Warp Charge 30 Wireless stack up against the rest? Let's take a look. Publicado por OnePlus em Terça-feira, 14 de abril de 2020

Além disso, vem com um ventilador integrado e um modo noturno personalizável, que carrega o smartphone a 10W em vez dos 30W.

Mas então qual é o problema deste carregador sem fios?

O problema poderá nem parecer nada de especial, mas poderá causar vários constrangimentos aos utilizadores. O carregador Warp Charge 30 Wireless Charger vem sem cabo destacável. Ou seja, o cabo que liga o carregador ao adaptador de corrente não pode ser retirado.

Os problemas surgem quando o utilizador o pretende ligar num local onde apenas passa um cabo e não cabe o adaptador de corrente. No Twitter, o alerta foi deixado por Ron Amadeo do Arstechnica, com as seguintes imagens acompanhar e que tornam bem visível o erro cometido pela marca.

Facilmente se percebe que deveria ter sido utilizado o método mais comum de colocar um cabo USB para fazer a ligação entre o adaptador de corrente e o carregador.

Apenas como nota final, o carregador está presente já na loja da OnePlus por 69,95 €, no entanto, ainda só se encontra em fase de pré-venda.