OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro em Pré-Venda em Portugal por 719 euros

Os novíssimos OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro foram ontem oficialmente apresentados. Como tem vindo a acontecer, os eventos decorrem online por causa do novo coronavírus. Como sempre, os equipamentos da série OnePlus têm sempre muita procura e já estão em pré-venda em Portugal.

Conheça melhor estes equipamentos e os preços.

Se estava à espera para compar os novos OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro já o pode fazer. Os flagships foram apresentados ontem e já estão à venda na PC DIGA que é a parceira oficial da OnePlus em Portugal. Os modelos com 8GB de RAM e 128 GB de memória de armazenamento custam 719 euros. A versão com 12GB de RAM e 256 GB de memória de armazenamento custa 819 euros.

O OnePlus 8 Pro 6.78″ 12GB/256GB Dual SIM Ultramarine Blue e o OnePlus 8 Pro 6.78″ 12GB/256GB Dual SIM Glacial Green custam 1019 euros. Os novos OnePlus 8 podem ser encontrados aqui.

O novo OnePlus 8 6,55″ vem com Android 10 e traz o SoC Snapdragon 865. Há uma versão com 128 GB de memória de armazenamento e outra com 256 GB. Ao nível da RAM existe uma versão com 8GB e outra com 12 GB. O OnePlus 8 vem com uma bateria de 4.300 mAh que suporta o Warp Charge 30T.

Especificações do OnePlus 8

Dual SIM: Sim



Sim Tipo de SIM: Nano SIM

Nano SIM Rede: 5G

5G Sistema Operativo: Android 10

Chipset: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Processador: Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585)

GPU: Adreno 650

Armazenamento: 128GB UFS3.0 (espaço utilizável será inferior) – não expansível via microSD

128GB UFS3.0 (espaço utilizável será inferior) – não expansível via microSD Memória RAM: 8GB LPDDR4X

8GB LPDDR4X Ecrã: Tipo: Fluid AMOLED , 16 Milhões de Cores, 90Hz Tamanho: 1080 x 2400 pixels, 6.55 polegadas Protecção: Corning Gorilla Glass 5

Câmaras Traseiras:

Câmara Frontal:

Dados: WLAN: 2×2 MIMO, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G, Wi-Fi 6 Bluetooth: 5.1, suporte aptX & aptX HD & LDAC & AAC

NFC: Sim USB: v3.1, Type-C 1.0 reversível

Sensores: Impressão digital (no ecrã), acelerómetro, giroscópio, proximidade, bússola

GPS: Dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO

Bateria:

Dimensões do produto: 160.2 x 72.9 x 8.1mm



Peso do produto: 180 g

Relativamente ao OnePlus 8 Pro destaque para o ecrã de 6,78″ e para a bateria de 4.510 mAh. Esta é carregada através de um sistema de carregamento rápido sem fios Warp Charge 30T, de 30W.

Especificações do OnePlus 8 Pro

Dual SIM: Sim



Sim Tipo de SIM: Nano SIM

Nano SIM Rede: 5G

5G Sistema Operativo: Android 10

Chipset: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Processador: Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585)

GPU: Adreno 650

Armazenamento: 256GB UFS3.0 (espaço utilizável será inferior) – não expansível via microSD

256GB UFS3.0 (espaço utilizável será inferior) – não expansível via microSD Memória RAM: 12GB LPDDR5

12GB LPDDR5 Ecrã: Tipo: Fluid AMOLED , 16 Milhões de Cores, 120Hz, sRGB, Display P3 Tamanho: 1440 x 3168 pixels, 6.78 polegadas Protecção: Corning Gorilla Glass 5

Câmaras Traseiras:

Câmara Frontal:

Dados: WLAN: 2×2 MIMO, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G, Wi-Fi 6 Bluetooth: 5.1, suporte aptX & aptX HD & LDAC & AAC

NFC: Sim USB: v3.1, Type-C 1.0 reversível

Sensores: Impressão digital (no ecrã), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola

GPS: Dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO

Bateria:

Dimensões do produto: 165,3mm x 74,35mm x 8.5mm



Peso do produto: 198 g

Para adquirir um OnePlus 8/OnePlus 8 Pro e saber mais informações basta que aceda aqui.

Leia também…