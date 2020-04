A Microsoft tem trazido para o Windows 10 muitas novidades, em especial para o tornarem mais simples de usar. Estas revelam o empenho da empresa em tornar o seu sistema ainda melhor e mais ajustado aos utilizadores.

Uma novidade que se pensa estar a chegar em breve irá mudar completamente a forma de aceder às apps. Com uma chamada a lembrar o Spotlight do macOS bastará escrever o nome da app. Esta já existe e está em testes de forma discreta.

Mais novidades para o Windows 10

Para além de todas as mudanças estéticas e do Menu Iniciar, a Microsoft quer também inovar no Windows 10. Por esse motivo tem testado novidades e melhorias em todas as componentes do sistema operativo. Uma que em breve poderá surgir mudará completamente a sua utilização.

Do que se sabe, em breve será simples lançar qualquer app do Windows 10. Com uma sequência de teclado será aberta uma caixa de pesquisa onde será possível escrever o nome da app pretendida. A escolha será simples e direta, sempre da lista que for apresentada.

Aceder às apps será ainda mais simples

Na verdade, esta novidade está já a ser experimentada por muitos que usam os novos PowerToys da Microsoft. Estas ferramentas adicionais trazem para o Windows 10 muitas melhorias que ainda não têm espaço dentro do Windows 10.

Os planos para dar esta novidade ao Windows estão próximos. Será muito em breve que todos vão poder usar o PowerLauncher, estando neste momento a ser escolhido um nome.

PowerToys da Microsoft mostram o caminho

Assim, e com esta novidade, bastará um atalho de teclado e a caixa de escrita surgirá. O utilizador só precisa mesmo de escrever o nome da app que pretende usar.

Mesmo sendo por via de um extra, a Microsoft mostra que está a dar ao Windows o que de melhor existe. Uma alternativa destas deixa o Menu Iniciar livre e dá aos utilizadores a liberdade que precisam para tratar da utilização rapidamente.