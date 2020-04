A Tesla tem trazido muitas novidades ao mercado automóvel. Com os seus carros elétricos, a marca americana introduz funcionalidades que os tornam máquinas quase automáticas e livres para a tomada de decisões.

Todas estas alterações chegam via as atualizações de software e dão ao hardware presente mais capacidades. Depois de termos visto o Smart Summon chegar no ano passado, é hora de mais uma novidade surgir. Falamos do Reverse Summon, que está a ser preparado.

Carros da Tesla vão ser ainda melhores

Não sendo ainda carros autónomos, os Tesla conseguem já tomar um conjunto de decisões em momentos cruciais, quer para proteger os condutores, quer os dos passageiros. A marca tem constantemente procurado melhorar esta parte para os tornar completamente independentes.

Um dos passos dados foi o lançamento do Smart Summon, que permite ao condutor chamar o seu carro a qualquer momento. Este sairá do estacionamento e irá ter com o seu condutor, sem necessidade de ajuda ou indicações.

Reverse Summon vai ser uma realidade em breve

Algo que foi de imediato pedido foi o processo inverso, para muitos até mais interessante. Designado pela Tesla como Reverse Summon, deverá chegar mais tarde no ano, depois da marca tratar de outras novidades que quer apresentar antes.

Em concreto a marca americana quer melhorar a deteção de semáforos e sinais de transito, algo que melhorará de imediato a sua capacidade de reação. Assim, os carros da Tesla vão poder ter uma melhor noção do ambiente que os rodeia.

Estacionar sozinho será algo normal

Com o Reverse Summon a Tesla pretende dar aos condutores uma autonomia ainda maior. Estes vão finalmente ser capazes de deixar os condutores em qualquer ponto e estacionar sozinhos. O processo inverso será similar, com os Tesla a sair do estacionamento e recolher os condutores.

Mais uma vez a Tesla mostra que com o que tem nos seus carros uma simples alteração no software muda tudo. Esta funcionalidade já tinha sido pedida antes, mas agora está confirmada e tem finalmente uma data para a chegada.