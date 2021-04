E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos dos novos lançamentos da Apple, das novas conquistas da NASA, analisámos a câmara Tapo C310 OutDoor e o massajador percussivo Urikar Pro 3, e muito mais.

Passatempos 16 anos Pplware

Depois de se ver obrigada a adiar o primeiro voo de teste do helicóptero Ingenuity, a NASA mostrou ao mundo, finalmente o primeiro voo em Marte.

Este é mais um dia histórico para a humanidade que começa assim mais uma fase da exploração do planeta vermelho. Nas próximas semanas seguir-se-ão mais testes.

Hoje em dia podemos ter a nossa casa, loja, garagem ou espaço que nos interesse vigiar, debaixo de olho utilizando câmaras de videovigilância. São fáceis de montar, simples de ligar por WiFi e podem ser controladas remotamente em qualquer parte do mundo. Hoje trazemos mais um bom exemplo. A Tapo C310 é uma câmara que pode ser ligada sem fios ou numa rede e, depois, a app da TP-Link faz o resto do trabalho.

Esta câmara de exterior pode ser adquirida por cerca de 50 euros e valer cada euro investido.

No segmento das criptomoedas, existem algumas que são mais populares do que outras. Por exemplo, a grande parte da população já está habituada a nomes como Bitcoin e Ethereum, mas existem muitas outras.

Por exemplo, Chia é uma criptomoeda criada pelo fundador do BitTorrent e que se tem tornado popular sobretudo na China. Para além disso, esta moeda digital vai pôr os discos HDD e SSD a minerar.

O dia de ontem ficou marcado pelo lançamento de novos produtos Apple, muitos deles já esperados, mas com novidades que não deixaram de surpreender o público.

Vamos então recordar todas as novidades, conhecer os detalhes dos produtos e ainda os seus preços.

A smartband da Xiaomi, a Mi Band, desde o seu primeiro lançamento que tem conquistado cada vez mais público. Com o passar dos anos tem vindo a oferecer cada vez mais fiabilidade na monitorização e nas funcionalidades gerais. O mais recente lançamento foi a Xiaomi Mi Band 6 que já podia ser adquirida na versão chinesa, mas que agora passa a estar disponível para compra na sua versão Global.

A Mi Band 6 Global com ecrã AMOLED e sensor SpO2 pode ser adquirida já por 39,99 €.

As dores e tensão muscular são transversais para quem pratica desporto, tem trabalhos com elevado esforço físico ou para quem passa o dia sentado ao computador a trabalhar. Assim, a estimulação certa dos músculos, através de uma massagem, é essencial para a recuperação e para o bem-estar da pessoa.

Com os massajadores elétricos a ganhar expressividade no mercado, testámos o Urikar Pro 3.

Quem acompanha o Pplware certamente que o nome Untangle não é desconhecido. Trata-se de uma empresa que é líder em segurança de rede completa para PMEs e distribuída em Portugal pela WhiteHat.

Recentemente a empresa enviou-nos para testes a Untangle Z4 Plus. Saiba o que oferece esta pequena, mas poderosa appliance.

Existem funcionalidades nativas aos smartphones que, embora tecnologicamente avançadas, não agradam a toda a gente. Isto, porque, embora surjam para facilitar a vida do utilizador, podem pôr em causa a privacidade e consequentemente a segurança do utilizador. É no sentido deste último senão que surge a sugestão de uma autoridade da União Europeia.

Na opinião do European Data Protection Supervisor, o reconhecimento facial deve ser banido da Europa.

O Assistente da Google, tal como os restantes que estão no mercado, dependem de uma frase chave. É esta que inicia o processo de comunicação e que abre a porta a todas as pesquisas e resultados que estes oferecem.

O conhecido e tantas vezes usado “Hey Google” poderá em breve mudar. Não que vá ter uma nova frase ou expressão, mas porque poderá simplesmente desaparecer em algumas das interações. A Google está a testar uma novidade que mudará totalmente o seu Assistente.

A Internet da Starlink, que funciona via satélites, já é uma realidade. Na maioria dos países ainda se encontra em fase beta, mas Elon Musk revelou recentemente que no verão já iria ser possível alcançar outras velocidades.

No entanto, há já utilizadores que mostraram a Internet da Starlink a funcionar com um débito na ordem dos 300 Mbps (e mesmo com a antena parabólica com gelo).

Em 2018, caiu na Terra uma rocha que fez uma viagem de 22 milhões de anos até explodir no Botsuana. O percurso de voo do asteroide Kalahari, de seis toneladas, foi o primeiro a ser conseguido rastrear desde a explosão no nosso planeta até à sua origem do sistema solar.

Este asteroide apenas foi detetado algumas horas antes deste ter explodido na atmosfera terrestre.