Passatempo 16 anos Pplware: Ganhe uma trotinete elétrica Storex Urbanglide Ride 62S

Nenhum dos requisitos é obrigatório, mas quantos mais cumprir mais hipóteses tem de ganhar.

Requisitos:

1 – Subscrever a Newsletter da PcComponentes Portugal.

IMPORTANTE: Depois de introduzir o seu endereço de e-mail na caixa de subscrição, irá receber um e-mail de confirmação. Neste e-mail deverá clicar em “Quero receber as ofertas” para que a inscrição no passatempo seja válida.

2 – Qual o artigo que mais o marcou nestes 16 anos de Pplware?

Deixe o link do artigo em comentário, no presente artigo.

3 – Seguir a página de Facebook da PcComponentes Portugal

4 – Seguir a página de Instagram da PcComponentes Portugal

Regras:

O passatempo tem início dia 19 de abril e termina no dia 26 de abril às 23h59.

O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado no Instagram do Pplware e no presente artigo. Todos os vencedores são contactados via e-mail pela equipa do Pplware.

Saiba mais em Terms & Conditions.