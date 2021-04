A última atualização do Windows 10 trouxe sérios problemas ao sistema da Microsoft. Uma simples Patch Tuesday acabou por revelar uma instabilidade anormal para os utilizadores, tornado-se o sistema quase impossível de usar.

Estes problemas foram surgindo ao longo do tempo, com uma primeira fase focada na perde de desempenho em jogos. Esta parece agora estar resolvida com a chegada de uma nova correção. A Microsoft tem uma atualização dedicada ao problema dos jogos.

Um problema grave no Windows 10

Foi com a KB5001330 que a última onda de problemas chegou ao Windows 10. Esta atualização normal pretendia tratar de algumas falhas que se foram acumulando ao longo do tempo e limitavam a utilização do Windows sistema da Microsoft.

Os relatos acumularam-se e ficou claro que este era um problema real e que a Microsoft precisava de resolver. Claro que outros problemas acabaram por surgir, mas num nível diferente e que tinham um comportamento e um impacto diferente no Windows 10.

A solução chega agora pela Microsoft

A Microsoft acabou por reconhecer agora o problema, revelando que este é real e que afeta um número reduzido de utilizadores do Windows 10. Além disso, e para resolver o problema, lançou agora uma correção focada em eliminar todas as primeiras falhas conhecidas.

Para aplicar esta correção, a Microsoft vai usar uma funcionalidade já conhecida. Chama-se Known Issue Rollback (KIR) e vai chegar ao Windows 10 nos próximos dias. Esta é uma funcionalidade nova e que a Microsoft criou para eliminar problemas como estes que agora surgiram

Uma atualização que não foi pacifica

Para saber se esta correção está aplicada, basta procurar a entrada “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FeatureManagement\Overrides\4\1837593227” no registo do Windows 10. Se estiver ausente, deverá chegar nos próximos dias.

Resta esperar que esta mudança, automática, seja aplicada pela Microsoft. Quem não quiser aguardar poderá sempre remover a KB5001330 e assim ter a situação resolvida de forma imediata. Esta parece ser a solução correta para resolver um problema que a cada dia trazia mais problemas.