Bitmain Antminer E9: a ASIC para minerar Ethereum que equivale a 25 gráficas RTX 3090

As placas gráficas e as ASICs são os equipamentos mais utilizados quando o assunto é a mineração de criptomoedas. Cada um destes produtos tem diferentes taxas de hash e de performance, de acordo com as moedas e objetivos do utilizador.

Mas a marca Bitman anunciou agora a sua Antminer E9. Trata-se de uma poderosa ASIC destinada à mineração da moeda Ethereum e que promete uma taxa de hash equivalente a 25 placas gráficas Nvidia GeForce RTX 3090.

Quando se fala em mineração de criptomoedas, normalmente associamos placas gráficas adquiridas em massa para esse processo. E essa realidade tem acarretado diversos dissabores para os gamers que não conseguem comprar facilmente estes equipamentos para usufruir dos seus jogos. A escassez de stock de GPUs que atravessámos deve-se em grande parte à utilização destes chips para a extração de moedas digitais.

Para ultrapassar esse problema, a Nvidia lançou a linha CMP (Cryptocurrency Mining Processor), placas destinada à mineração, e também limitou as suas novas gráficas da linha RTX 30 para esta prática.

Mas há ainda um outro equipamento que poderá contribuir para a solução deste flagelo.

Antminer E9: uma ASIC para minerar Ethereum que equivale a 25 RTX 3090

A marca chinesa Bitmain anunciou o futuro lançamento da sua ASIC Antminer E9. Este é um equipamento com foco na extração de Ethereum e que promete uma taxa de hash de 3 GH/s (Gigahashes por segundo).

Ou seja, em termos comparativos, esta ASIC equivale a 25 gráficas Nvidia GeForce RTX 3090, pois cada uma é capaz de minerar a 120 MH/s (megahashes por segundo). Também pode ser equiparável a 32 unidades da GeForce RTX 3080, capaz de uma taxa de hash de 94 MH/s.

Este equipamento poderá então fazer tremer as CMP da Nvidia. Isto porque a Antminer E9 é equivalente a 115 Nvidia CMP 30X, que mineram a uma taxa de 26 MH/s.

Segundo o site Wccftech, esta ASIC fornece cerca de 235 a 240 dólares (~194 a 198 euros) de lucro diário, com um consumo médio de 0,13 dólares (~0,11 euros) por kWh. E este benefício aumenta sempre que o valor da criptomoeda também aumente.

Então, caso a taxa de hash de 3 GH/s for alcançada, então a Antminer E9 da Bitmain será a ASIC de mineração mais poderosa do mercado.

Claro que esse estatuto também tem um preço. E de acordo com os rumores, este equipamento deverá custar mais de 20.000 dólares (~17 mil euros), e poderá ainda chegar aos 30.000 dólares (~25 mil euros). Desta forma, estima-se que o investimento na Antminer E9 seja recuperado entre 85 a 127 dias.

No entanto, 115 CMP 30HX custariam cerca de 80.500 dólares, enquanto que 25 RTX 3090 seriam um investimento de 75 mil dólares.

Caso o valor da Ethereum continue a aumentar, provavelmente teremos então uma corrida louca dos mineiros para conseguir um exemplar desta ASIC da Bitmain.