Análise: massajador elétrico percussivo Urikar Pro 3

As dores e tensão muscular são transversais para quem pratica desporto, tem trabalhos com elevado esforço físico ou para quem passa o dia sentado ao computador a trabalhar. Assim, a estimulação certa dos músculos, através de uma massagem, é essencial para a recuperação e para o bem-estar da pessoa.

Com os massajadores elétricos a ganhar expressividade no mercado, testámos o Urikar Pro 3.

Um dos gadgets que tem ganho expressão nos últimos tempos são as pistolas de massagem. Para quem pratica desporto, passa muito tempo a fazer tarefas repetitivas ou mesmo para quem passa muito tempo sentado, a estimulação certa dos músculos será essencial para a recuperação e para o bem-estar. No entanto, a pandemia limitou muito (e continua a limitar) as deslocações a profissionais e, por isso, houve a necessidade de criar soluções acessíveis que minimizassem essa falta.

A Urikar é uma empresa associada à indústria de terapia percussiva. Basicamente, estamos a falar de uma inovação no que diz respeito à massagem e à manipulação de tecidos moles. A pistola massajadora que hoje falamos é então uma máquina percussiva, com indicações terapêuticas para recuperação e tratamento de músculos e tendões.

Especificações gerais do Urikar Pro 3

O Urikar Pro 3 integra um motor sem escovas (brushless) de alto desempenho a 45W para fornecer uma massagem de penetração profunda para superar a dor muscular, aliviar a tensão muscular e acelerar a recuperação muscular.

É capaz de exercer 3400 rotações por minuto, com 30 níveis de velocidade, para estimular grupos musculares numa profundidade máxima de 14 mm. Assim, garante um alívio mais rápido das dores e fadiga corporal, além de ajudar a suportar a dor crónica.

Vem equipada com 6 acessórios direcionados a diferentes partes do corpo, garantindo, portanto, maior sucesso nos resultados. Integra ainda uma bateria de 2600 mAh, o que corresponde a cerca 600 minutos. Em média, com uma utilização diária de cerca de 10 minutos, poderá então ter um massajador com autonomia para 60 dias.

Design e construção

O Urikar Pro 3 é um massajador em forma de pistola. O punho é rotativo e, na base, tem um LED indicador de utilização e, no fundo, o botão para ligar e desligar.

Já na parte traseira, existe um ecrã LED, com as informações e nível de bateria e tempo de utilização e velocidade. Tem também os botões para ajuste dos modos.

Na frente existe a cabeça massajadora que é comutável, dependendo das zonas a massajar.

Na caixa

O massajador Urikar Pro 3 vem numa caixa que inclui mala de transporte com espaço adequado a cada acessório. Traz um carregador de bateria, 6 cabeças de massagem, e um manual de instruções completo.

Uma utilização simples

Dependendo do esforço feito ou das necessidades de massagem, devem ser escolhidas as velocidades corretas. Assim, as velocidades de 1 a 6 concentram-se na ativação muscular; de 7 a 12 é principalmente para o relaxamento muscular; já para um relaxamento pós-treino, é recomendada a velocidade de 13 a 18. Depois, para os entusiastas do fitness, basta selecionar os níveis profissionais, velocidades de 19-24 e de 25-30.

Sendo o punho rotativo, é fácil a pessoa ajustar a pistola de forma a conseguir fazer a massagem a si próprio. Além disso, a velocidade aumenta de forma gradual, minimizando algum impacto mais violente que pudesse causar nos músculos.

A escolha da cabeça de massagem

A Urikar Pro 3 vem com 6 cabeças massajadoras desenhadas para diferentes partes do corpo, atuando de forma diferente em cada grupo de músculos.

Através das imagens seguintes é percetível exatamente onde devem ser utilizadas.

Veredicto

Não sendo uma desportista de alta competição, mas passando muito tempo sentada em frente ao computador, existem dores de costas que são inevitáveis. A tensão dos músculos na zona do pescoço e ombros é das mais comuns, mas também existem as dores ao fundo das costas.

Sem dúvida alguma que a utilização da Urikar Pro 3 ao final do dia, durante alguns minutos, tem sido milagrosa para relaxar e aliviar a tensão nestas zonas.

O massajador é muito fácil de utilizar, a cabeça troca-se com bastante agilidade e a escolha do nível de velocidade também não tem nada que enganar… é só seguir as setas e ver o número do ecrã.

O facto de o punho ser rotativo, permite chegar a qualquer ponto a massajar com grande facilidade. Além disso, é um produto bastante silencioso.

O massajador Urikar Pro 3 está disponível por 129,99 €. Ao usar o código PPLWAREPRO3 terá acesso a um desconto de 30 €, durante os próximos 3 dias.

Urikar Pro 3