Depois de se ver obrigada a adiar o primeiro voo de teste do helicóptero Ingenuity, a NASA mostrou ao mundo, finalmente o primeiro voo em Marte.

Este é mais um dia histórico para a humanidade que começa assim mais uma fase da exploração do planeta vermelho. Nas próximas semanas seguir-se-ão mais testes.

E fez-se história…

O helicóptero Ingenuity da NASA fez, finalmente, o seu primeiro voo de teste em Marte. A pequena nave subiu a 3 metros do solo do planeta durante cerca de 40 segundos, tendo este primeiro voo sido realizado com sucesso.

A colocação de drones a explorar Marte será, sem dúvida alguma, um avanço importante no processo, com capacidades de exploração muito mais avançadas que os tradicionais rovers.

Ingenuity da NASA realiza primeiro voo em Marte

Este feito histórico foi realizado hoje, dia 19 de abril, com ordem dada da Terra pela NASA para o início do levantar, às 8.30 (hora de Lisboa). Foi então depois das 11:40 que começaram a chegar os dados do Ingenuity, mostrando na Terra, o feito.

Nos próximos tempos, aguardam-se mais testes de voo por parte da NASA com o Ingenuity com o objetivo de, pelo ar, começar a explorar o planeta vermelho, dando uma visão mais alargada face aos rovers.

É de relembrar que os planos da agência espacial passavam por levantar o drone Ingenuity no passado dia 11 de abril. Contudo, um problema no computador com a passagem do sistema de pré-voo para voo, levou ao adiamento para o dia 14 deste mês. A NASA, mais tarde, revelou que teria de atualizar o equipamento. Uma tarefa que cá na Terra seria simples, mas a uma distância de 480 milhões de quilómetros de casa, será bem mais complexa.