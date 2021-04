Xiaomi terá apagado comentários de utilizadores sobre problemas no Wifi do Mi 11

O Mi 11 da Xiaomi é o novo topo de gama da marca chinesa que chegou há pouco tempo ao mercado global. Trata-se de um potente smartphone, equipado com o processador Snapdragon 888 da Qualcomm entre outras especificações que o tornam numa verdadeira máquina.

No entanto, agora a Xiaomi terá apagado alguns comentários de utilizadores que se queixavam de problemas no WiFi do Mi 11.

O recém lançado Mi 11 é um sucesso com grande aceitação por parte dos consumidores. Prova disso mesmo é a quantidade de vendas já conseguidas.

Mas tal não significa que, como qualquer equipamento, este novo topo de gama da Xiaomi esteja isento de problemas.

Utilizadores queixam-se de problemas no Wifi do Mi 11

Recentemente alguns proprietários chineses do novo Mi 11 queixaram-se de problemas no módulo Wi-Fi do equipamento. As queixas indicam que o sistema deixa de funcionar de um momento para o outro sem um motivo aparente.

O problema afeta uma quantidade significativa de utilizadores, apesar de outros não reconhecerem o problema no seu exemplar.

A situação foi amplamente comentada nas plataformas digitais, onde alguns consumidores tentaram encontrar um motivo para a situação. E uma das justificações encontrada seriam falhas no design da motherboard. Muitos creem que este seja um problema de fabrico do Mi 11, outros apontam para questões de sobreaquecimento que possivelmente soldaram o módulo Wi-Fi à motherboard.

Por outro lado, os módulos WiFi e Bluetooth são integrados no mesmo chip. Então, caso o componente queime, isso afetará a conetividade WiFi e Bluetooth e não apenas o primeiro. Assim, poderemos estar perante um defeito de lote que pode levar a um recall do Mi 11 por parte da marca.

Xiaomi terá apagado comentário de utilizadores

Há, no entanto, um outro problema que está a chatear alguns utilizadores. Algumas publicações e conteúdos sobre o problema do WiFi partilhados na comunidade oficial Xiaomi foram colocados na lista negra e eliminados pelos moderadores da plataforma.

Até ao momento ainda não houve nenhuma comunicação oficial por parte da Xiaomi sobre este assunto. Mas muitos utilizadores aguardam por algum esclarecimento da marca, em vez de ver os seus comentários e publicações apagados.