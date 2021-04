Elon Musk: Provavelmente morrerá muita gente nas viagens a Marte

Tem ideias de ir a Marte? Como sabemos Elon Musk é muito ambicioso. O visionário tem conseguido levar a cabo as suas ideias “futuristas” e a sociedade já começa a conhecer bem a sua personalidade. O homem forte da SpaceX considera que em 2026 começarão a ser realizadas viagens comerciais ao planeta vermelho.

No entanto, Musk referiu recentemente que provavelmente muita gente morrerá inicialmente nas viagens a Marte.

Viagem a Marte será uma aventura gloriosa…

O fundador da SpaceX e CEO da Tesla, considera que poderão morrer muitas pessoas quando as missões começarem para Marte. Tais declarações foram proferidas durante uma conversa com Peter Diamantidis, criador da Fundación XPrize. De referir que esta empresa criou uma iniciativa para projetos que sejam capazes de captar o dióxido de carbono da atmosfera e, dessa forma, contribuir para desacelerar as mudanças climáticas.

Apesar da afirmação assustadora, Musk considera que será “uma aventura gloriosa”.

É uma aventura árdua e perigosa em que as pessoas podem perder a vidas, mas é uma aventura gloriosa […] dito com franqueza, muita gente provavelmente morrerá no começo.

De acordo com as previsões de Musk, que recentemente recebeu ajuda da NASA para voltar à Lua pela primeira vez em 50 anos, os humanos serão capazes de chegar a Marte em 2026. No entanto, a própria NASA é mais cautelosa e não acredita que só apenas em 2033 tal acontecerá. Por agora são apenas previsões, e só com base no conhecimento e nas experiências que se vão fazendo é que tais datas poderão ser confirmadas.

Outra informação importante que foi revelada no final de 2020 é relativa a uma viagem inicial não tripulada. Esta está planeada e deverá realizar-se já em 2022. Nesse momento será transportado algum equipamento inicial essencial para as restantes viagens. A Terra e Marte estão alinhadas de forma favorável a cada 26 meses, o que é ideal para as viagens interplanetárias.

