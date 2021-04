Óscares: 7 nomeados disponíveis em plataformas de streaming

Durante a pandemia, os cinemas não estavam autorizados a receber pessoas nem novos filmes. Nesse sentido, vários foram os que estrearam em plataformas de streaming, bem como aqueles que foram lançados com o seu cunho de produção.

Para a cerimónia dos Óscares deste ano, alguns dos nomeados podem ser vistos nas plataformas de streaming, como a Netflix e a Disney Plus.

A realidade com a qual nos deparamos há mais de um ano afetou, de uma ou de outra forma, todos os setores e indústrias. No caso do cinema, foram muitas as estreias adiadas ou reagendadas, pelo encerramento das salas, bem como outras que foram transmitidas num meio mais peculiar: as plataformas de streaming.

Aliás, estas plataformas nunca estiveram tão presentes nas nomeações desta que é a cerimónia de entrega de prémios mais relevante do cinema mundial. Nesse sentido, conheça 7 dos filmes nomeados disponíveis na Netflix e na Disney Plus.

#1 – Mank

A Hollywood de 1930 é reavaliada pelos olhos do crítico social e argumentista alcoólico Herman J. Mankiewicz, enquanto corre para terminar o guião de Citizen Kane (1941).

Nomeações – Melhor Filme

– Melhor Realização

– Melhor Ator: Gary Oldman

– Melhor Atriz Secundária: Amanda Seyfried

– Melhor Fotografia

– Melhor Guarda-Roupa

– Melhor Caracterização

– Melhor Banda Sonora Original

– Melhor Design de Produção

– Melhor Som

IMDb

#2 – The Trial of The Chicago 7

Em português, “Os 7 de Chicago”, o filme, baseado em factos reais, acompanha a história de 7 pessoas em julgamento, após várias acusações relacionadas com a revolta na Democratic National Convention, em Chicago, Illinois.

Nomeações – Melhor Filme

– Melhor Ator Secundário: Sacha Baron Cohen

– Melhor Fotografia

– Melhor Montagem

– Melhor Música Original

– Melhor Argumento Original

IMDb

#3 – Ma Rainey’s Black Bottom

Em português, “Ma Rainey: A Mãe do Blues”, mostra uma sessão de gravação do álbum de Ma Rainey que se transforma num momento de tensão entre o seu ambicioso trompista Levee e o gerente branco, que está determinado a controlar a incontrolável “Mother of the Blues”.

Nomeações – Melhor Ator: Chadwick Boseman

– Melhor Atriz: Viola Davis

– Melhor Guarda-Roupa

– Melhor Caracterização

– Melhor Design de Produção

IMDb

#4 – My Octopus Teacher

O filme “A Sabedoria do Polo” conta a história de um cineasta que constrói uma amizade invulgar com um polvo que vive numa floresta de algas sul-africana. Enquanto o animal vai partilhando os mistérios do seu mundo, o cineasta vai retendo e aprendendo.

Nomeações – Melhor Documentário

IMDb

#5 – Over The Moon

Este musical animado, em português, “Para Além da Lua”, uma rapariga constrói um foguetão e explode, na esperança de encontrar uma deusa mítica da Lua.

Nomeações – Melhor Filme de Animação

IMDb

#6 – Soul

É a mais recente produção da Pixar e conta como um apaixonado por jazz, mas frustrado com a vida, viaja para outra realidade para ajudar outra pessoa a encontrar a sua paixão. Pelo caminho, descobre o verdadeiro sentido da vida.

Nomeações – Melhor Filme de Animação

– Melhor Banda Sonora

– Melhor Som

IMDb

#7 – Hillbilly Elegy

“Lamento de uma América em Ruínas” explora a história de uma estudante de Direito, em Yale, a partir do momento em que recebe um telefonema urgente que a leva de volta à sua cidade natal, Ohio. Uma vez aí, reflete sobre três gerações da história da família e sobre o seu próprio futuro.

Nomeações – Melhor Atriz Secundária: Glenn Close

– Melhor Cabelo e Maquilhagem

IMDb