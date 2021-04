Criar um reinado de vampiros com Vampire Clans

Os estúdios polacos RockGame, vieram recentemente revelar os seus planos para o lançamento de Vampire Clans, um jogo de estratégia onde encarnamos um clã de Vampiros.

E o reinado dos vampiros vai começar. Venham saber mais…

Vampire Clans, desenvolvido pelos estúdios polacos RockGame (Coffe Owner Simulator, Pirate Commander ou Blacksmith Legends) é, como o nome indica, um título de estratégia que convida o jogador a criar e gerir o seu próprio clã de vampiros, sob as ruas de Paris.

Quem nunca desejou ser um vampiro em plena Paris? Pois, bem! A capital francesa nunca mais vai ser a mesma depois de Vampire Clans.

O sucesso de um clã de vampiros envolve inúmeros desafios. Para se possuir um reinado total da cidade, teremos de controlar tudo, desde as ruas à superfície até ao negrume dos subterrâneos da cidade luz.

Pelo caminho iremos encontrar outros clãs de vampiros que, inevitavelmente, terão de ser derrotados. Como todos sabemos, os vampiros são super-rápidos e o jogo apresenta um sistema de slow motion nos combates. O adequado uso deste sistema de combate, será a chave do sucesso nas lutas com outros vampiros. Os que são derrotados podem engrossar as fileiras do nosso clã ou simplesmente, ser eliminados.

O jogador terá ao seu dispor, feitiços, algumas armas, o poder da alquimia e sangue humano para aumentar o seu poderio.

Como todos sabem, os humanos são a presa favorita dos vampiros e como tal em Vampire Clans, parte do nosso quotidiano será passado a aterrorizar ao máximo a população de Paris.

Além dos raides que fazemos à superfície para capturar presas (entenda-se seres humanos) para nos alimentarmos, poderemos ainda escravizá-los de forma a conseguir um fornecimento constante de alimento. Para isso teremos de construir prisões no nosso esconderijo.

Vampire Clans será lançado para PC, mas ainda não tem data marcada.