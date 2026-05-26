Lembra-se do “velhinho” Empire Earth? Está de volta!

Empire Earth foi um dos RTS de relevo no inicio deste século ombreando com Age of Empires e Civilization. Pois bem! Está de regresso, no Steam.

O "velhinho" Empire Earth, da Rebellion, foi um RTS (Real Time Strategy ou Estratégia em Tempo Real) que, tal como os seus concorrentes Age of Empires ou Civilization, permitia aos jogadores a construção e evolução duma de várias civilizações ao longo de milhares de anos de história, abrangendo várias eras e eventos importantes para a Civilização humana.

Pela primeira vez na sua vida, a série Empire Earth chega ao Steam, com Empire Earth: Gold Edition, Empire Earth II: Gold Edition e Empire Earth III em avulso ou na alternativa de The Empire Earth Collection.

A série Empire Earth permite que ao jogador o controlo e desenvolvimento de uma civilização emergente ao longo da história humana, construindo um império capaz de dominar a Terra e os seus adversários. Partindo de origens humildes, o jogador deve usar os recursos naturais com cuidado se quiser prosperar e evoluir a sua sociedade.

Com o avançar dos anos, novas tecnologias serão descobertas, novas alianças serão criadas, novas construções serão disponibilizadas e novas armas colocadas à disposição.

Lançado originalmente em 2001, durante aquela que foi uma época de ouro para os jogos de estratégia em tempo real (RTS), Empire Earth foi um sucesso instantâneo dentro do género. Foi também um dos jogos de estratégia mais vendidos da época, com mais de 2 milhões de cópias vendidas até o lançamento de Empire Earth II em 2005 e criando bases para muito do que se fez em RTS futuros a partir de então. O último jogo da série, Empire Earth III, foi lançado em 2007.

Empire Earth: Gold Edition, convida os jogadores a conquistar 5.000 anos de história em sete campanhas singleplayer. Quer seja entrando nas batalhas por terra, por mar ou por ar, com mais de 200 unidades diferentes que abrangem 15 épocas, da Pré-História à Era Espacial, o jogador terá de prosperar a sua sociedade rumo ao futuro. Será possível escolher qualquer ponto no tempo, desde a descoberta do fogo até às batalhas a laser num futuro distante, e comandar a sua civilização com um único objetivo: fazer da Terra o seu Império.

Além de novas campanhas, um período histórico expandido de 10.000 anos e um elenco de unidades ampliado com mais de 500 unidades exclusivas, Empire Earth II: Gold Edition aprimorou a jogabilidade abrangendo diferentes períodos de tempo da série com uma série de novos recursos. As principais atualizações incluem uma IA aprimorada, controle picture-in-picture e um sistema de clima dinâmico, entre muitas outras adições.

Empire Earth III inovou ainda mais com seu modo World Domimation. Este modo dividiu o mundo em províncias que podem ser conquistadas através de qualquer ordem, permitindo erguer o nosso império desde um reino incipiente a uma superpotência dominante enquanto lutamos por um planeta Terra renderizado de forma realista.

Todas as versões incluem as campanhas completas para um jogador, com modo multijogador disponível para até oito jogadores via LAN.

Os jogos já se encontram disponíveis no Steam.