Portugal: Peugeot 308 está a ser recolhido devido risco de ferimentos

A Direção-Geral do Consumidor (DGC), enquanto ponto de contacto nacional do sistema europeu Safety Gate, alertou para uma campanha de recolha de veículos ligeiros da Peugeot, modelo Peugeot 308, devido a um potencial risco de ferimentos.

Peugeot 308: falha ao nível dos cintos de segurança

A medida abrange unidades produzidas entre 12 de outubro de 2015 e 1 de dezembro de 2019, no âmbito da homologação CE e22007/460405*04,*06-*09,*11-*13,*15-*26, estando associada à campanha com o código MWL.

Marca / modelo : Peugeot 308

: Peugeot 308 Tipo / Homologação CE : e2*2007/46*0405*04,*06-*09,*11-*13,*15-*26

: e2*2007/46*0405*04,*06-*09,*11-*13,*15-*26 Datas de produção: 12.10.2015 - 01.12.2019

Segundo a notificação emitida através do Safety Gate, foi identificado um problema na ancoragem superior dos cintos de segurança da segunda fila de bancos, que pode sofrer rutura. Em caso de acidente, esta falha poderá comprometer a eficácia do sistema de retenção do passageiro, aumentando o risco de ferimentos.

Por este motivo, os veículos em causa não cumprem integralmente os requisitos do regulamento europeu aplicável à homologação e fiscalização de veículos a motor e seus componentes.

Na Alemanha, país onde o problema foi inicialmente identificado, já foi determinada a recolha dos veículos junto dos utilizadores finais.

O Safety Gate é o sistema de alerta rápido da União Europeia que monitoriza a circulação de produtos perigosos não alimentares nos Estados-Membros da UE e países EFTA, permitindo às autoridades competentes adotar medidas como recolhas, restrições de venda ou retiradas do mercado.

Em Portugal, a DGC assegura a receção destas notificações e o seu encaminhamento às entidades de fiscalização do mercado, que podem decidir pela aplicação de medidas adicionais de proteção dos consumidores.