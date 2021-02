Em setembro do ano passado, a Disney+ chegou a Portugal, presenteando-nos com uma panóplia de conteúdos da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e também da National Geographic. Desde o início, a plataforma assumiu-se como um portal para a toda a família, por um preço relativamente amigável.

Alguns meses depois da sua estreia no nosso país, no dia 23 de fevereiro, será adicionada à Disney+ a área Star, um reforço de conteúdo mais adulto.

Novos conteúdos na Disney+ em Portugal

Mais de um ano após ter sido lançada, a plataforma de streaming Disney+ já se aproximou globalmente de uma das gigantes do mercado, a Netflix. Com a promessa de disponibilizar conteúdos para toda a família, a plataforma terá este mês a sua oferta reforçada. Isto é, será lançada uma área destinada ao seu público graúdo, o Star.

Aliás, o aumento da oferta traduzir-se-á num aumento do valor a pagar pelo acesso à plataforma. No caso de Portugal, o preço das assinaturas a partir de dia 23 deste mês será de 8,99€ por mês e 89,90€ por ano. Contudo, para aqueles que são já assinantes do serviço de streaming o valor permanecerá igual até 22 de agosto deste ano.

Além disso, e tendo em conta os novos conteúdos, serão adicionados controlos parentais, para que sejam bloqueados filmes e séries com classificação superior a 14 anos de idade.

Conforme revelou a responsável de Operações Internacionais e Direto ao Consumidor da Walt Disney, Rebecca Campbell, os conteúdos serão diferentes e adaptados aos vários países. Em Portugal, serão disponibilizados programas que não estão ainda em nenhum serviço streaming.

Star surge para servir os consumidores da melhor forma

A saber, esta nova área da Disney+ incluirá produções da Disney Television Studios, FX, Hulu e 20th Century FOX, bem como conteúdo original e exclusivo.

O nosso objetivo é servir os consumidores da melhor forma possível. Estamos a encontrar novas formas de entreter as pessoas.

Revelou Bob Chapek, CEO da Walt Disney.

Ainda que o catálogo vá crescer mensalmente, a partir do dia 23 de fevereiro, estarão disponíveis séries icónicas como Anatomia de Grey, Castle, How I Met Your Mother e Family Guy, além de filmes como Good Morning, Vietnam, Last Dance, Pearl Harbor e Wall Street.

Para conhecer a panóplia completa de filmes e séries, aceda aqui.

