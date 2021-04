Rússia decidiu que vai abandonar a Estação Espacial Internacional em 2025

A Estação Espacial Internacional (ISS, sigla em inglês) foi um projeto inicialmente concebido pelas agências espaciais dos Estados Unidos da América e da Rússia. No entanto, esta última anunciou agora que abandonará o projeto, em 2025.

Conforme revelado, todos os parceiros internacionais serão notificados e é possível que a Rússia invista numa estação espacial própria.

Rússia abandonará a ISS

Em 1998, as agências espaciais russas e americanas uniram-se e criaram, em conjunto com outras agências de várias partes do mundo, a ISS. Aliás, tem sido um espaço de cooperação e, em atividade há mais de 20 anos, já nos fez chegar muitos resultados de experiências científicas e informação espacial.

Com os anos a pesar, prevê-se que vá ser reformada por volta de 2030. Além disso, as relações entre as duas potências, Estados Unidos e Rússia, não parece estar das mais famosas.

Na passada segunda-feira, quando a Rússia celebrou o 60º aniversário do lançamento do primeiro humano para espaço, o soviético Yuri Gagarin, Vladimir Putin apelou a que fosse desenvolvida uma nova estratégia espacial na próxima década.

Nesse sentido, o vice-primeiro ministro russo, Yury Borisov, revelou, em observações transmitidas recentemente, que a Rússia planeia notificar os seus parceiros estrangeiros da sua retirada da ISS em 2025.

Uma nova estação em órbita com cunho russo

A agência espacial russa Roscosmos informou que planeia enviar para a órbita da Terra a sua própria estação espacial. Todavia, de acordo com a Interfax, esta decisão só será tomada após a expiração dos acordos internacionais sobre a utilização da ISS, em 2024.

Temos 2024 como limite temporal acordado com os nossos parceiros sobre o trabalho da ISS. Depois disso, as decisões serão tomadas com base nas condições técnicas dos módulos da estação, que na sua maioria esgotaram a sua vida útil […].

Disse a Roscosmos.

Recorde-se que a Rússia recusou participar numa estação lunar, em conjunto com os EUA, e anunciou recentemente planos de uma parceria com a China para uma outra estação.

Citando uma fonte sem nome, a Interfax revelou que a estação espacial russa poderá vir a custar cerca de 6 mil milhões de dólares.

