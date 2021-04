Lembram-se do Alex Kidd? Está de regresso.

É um dos nomes incontornáveis dos jogos da década de 80. Alex Kidd foi um daqueles jogos com a capacidade de agarrar (e frustrar) os jogadores durante largas horas de jogatana endiabrada.

Este ano, o pequeno herói da SEGA está de volta com Alex Kidd in Miracle World DX.

Alex Kidd foi o personagem principal de uma série de jogos da SEGA que teve bastante sucesso na década de 80 do século passado.

Foram lançados 7 jogos com este pequeno herói, sendo títulos de plataformas extremamente viciantes que, por um lado eram tremendamente exigentes e exigiam destreza aos jogadores, mas, por outro lado eram simplesmente divertidos e entusiasmantes (por vezes, também frustravam). Jogos que deixaram saudade, certamente.

Até agora. Isto, pois a Merge Games revelou recentemente que Alex Kidd está de regresso com Alex Kidd in Miracle World DX (cujo lançamento original data de 1986), naquele que promete ser um regresso cheio de nostalgia e sentimentos antigos.

O jogo encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios espanhóis Jankenteam e inclui todo o conteúdo do jogo original e respetivos níveis. Com as capacidades das novas consolas (e PC), este pequeno herói vai ganhar uma nova vida e desde os visuais, passando por confrontos com os bosses mais exigentes vai haver muito de novo.

Estão também previstos novos modos de jogo e alguns níveis extra, expandindo assim a história do original, Alex Kidd in Miracle World.

Um dos modos será o Modo Retro que é o mesmo que dizer, que vai simular a jogabilidade completa que o jogo original tinha para a Master System. Outro modo novo será o Modo Boss Rush que apresenta confrontos ainda mais épicos contra os bosses que todos nos lembramos…

Alex Kidd está previsto chegar ao PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, e Nintendo Switch no próximo dia 24 de junho deste ano.