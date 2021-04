Internet da Starlink já funciona a 300 Mbps (Com antenas até com gelo)

A Internet da Starlink, que funciona via satélites, já é uma realidade. Na maioria dos países ainda se encontra em fase beta, mas Elon Musk revelou recentemente que no verão já iria ser possível alcançar outras velocidades.

No entanto, há já utilizadores que mostraram a Internet da Starlink a funcionar com um débito na ordem dos 300 Mbps (e mesmo com a antena parabólica com gelo).

A rede da Starlink encontra-se atualmente na fase beta tendo uma largura de banda de 100 megabits por segundo (Mbps). No entanto, em breve, a rede vai chegar aos 300 Mbps e terá uma latência abaixo dos 20 ms. Atualmente, numa versão beta, os utilizadores podem usufruir de uma velocidade de dados que pode variar entre 50 Mbps a 150 Mbps e uma latência entre 20 ms a 40 ms.

Já há utilizadores com 300 Mbps no serviço da Starlink

De acordo com informações de um utilizador de Colorado (EUA), já é possível usufruir de uma largura de banda de 300 Mbps. Os testes realizados à internet da Starlink registaram 303 Mbps de download e 23,7 Mbps de upload.

Além deste registo, destaque para o facto de a parabólica estar envolvida numa camada de gelo.

De relembrar que a SpaceX disse em novembro de 2021 que os seus terminais da Starlink podem operar em temperaturas muito baixas (na ordem dos -30 ºC).

Apesar de ter conseguido alcançar mais de 300 Mbps de download, a velocidade não estava constante. De acordo com os testes realizados, a ligação variava entre os 60 Mbps e 185 Mbps, o que não é nada desprezível.

No entanto, considerando a velocidade média de outros ISP via satélite como o Viasat (naquele país), que oferece uma velocidade média de 25 Mbps, estamos perante uma evolução gigantesca que é até 10 vezes mais rápida.

