Dica: Dê nomes às janelas do Chrome e fique ainda mais organizado

Os separadores no Chrome permitem que os utilizadores façam uma gestão muito simples dos sites que visitam. Podem abrir um novo para cada site que vistam e assim estruturam as visitas que quer fazer na Internet.

O que poucos sabem é que pode dar nomes às janelas deste browser. A vantagem é que pode facilmente identificar estas janelas sempre que precisar, sem qualquer confusão. A forma de configurar é muito simples e será muito útil.

Excelente opção do Chrome

Cada utilizador usa os separadores do Chrome de forma diferente e totalmente personalizada. Há os que usam novos separadores em todas as situações e os que reciclam e evitam ao máximo abrir novas abas para navegar na Internet.

Temos também os que recorrem a novas janelas para assim organizar as navegações, com cada uma dedicada a uma função. Assim, e para se organizar, gerem cada lote de separadores dentro de cada janela e mantêm-se assim organizados todo o tempo.

Gerir os nomes das janelas do Chrome

Para ajudar na sua identificação, as janelas do Chrome podem ter nomes próprios. Assim, e a qualquer momento, podem identificar a janela que querem. Para isso, devem clicar com o botão direito do rato na zona superior do Chrome.

Basta depois que escolham a opção Nome da janela. Se preferir, podem aceder a esta opção no menu do Chrome, na zona Mais ferramentas. Aí encontra também a opção Nome da janela, sendo que deve escolher para avançarem.

Simples encontrar cada lote de separadores

O nome a colocar deverá ser bem significativo para o utilizador. A qualquer momento pode precisar de identificar a janela e por isso deve estar adaptado aos separadores que estão presentes e a serem usados pelo utilizador.

Com os nomes atribuídos, pode a qualquer momento identificar cada uma das janelas. Ao passar o rato pelo ícone do Chrome na barra de tarefas, vão ser mostradas as janelas abertas, com o nome que foi atribuído por cima.

Podem repetir a qualquer momento

Se precisar, pode alterar o nome da janela a qualquer momento. Só precisam de repetir o processo e dar um novo nome à janela, novamente para que seja simples de identificar pelo utilizador.

Esta é ais uma forma simples e inteligente para usar melhor o Chrome. Ao dar o nome às janelas do Chrome consegue que fique tudo ainda mais organizado e até mais simples de usar.