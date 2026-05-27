Viseu: detido por burla no Marketplace do Facebook

A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de praticar burlas através do Marketplace do Facebook, num esquema que terá lesado várias vítimas em cerca de 150 mil euros.

Detido por burla no Marketplace do Facebook

Segundo a autoridade, o suspeito, residente na zona de Tábua, no distrito de Viseu, utilizava a plataforma de compra e venda do Facebook para anunciar automóveis e outros artigos que, alegadamente, nunca chegavam a ser entregues aos compradores.

De acordo com a investigação, o esquema criminoso decorria desde 2021 e recorria também a contas bancárias de terceiros para receber os pagamentos efetuados pelas vítimas. Após as transferências, os montantes eram levantados e entregues ao autor das burlas, numa tentativa de dificultar o rastreamento do dinheiro pelas autoridades.

A operação foi conduzida pela Diretoria do Centro da PJ, em articulação com o Ministério Público de Coimbra. O suspeito, de 29 anos, foi detido ao abrigo de um mandado emitido pelo DIAP de Coimbra e encontra-se agora em prisão preventiva.

As autoridades têm vindo a alertar para o aumento das burlas online associadas a plataformas de compra e venda, sobretudo em redes sociais como o Facebook Marketplace. Muitos destes esquemas recorrem a anúncios falsos, perfis fictícios e pedidos de pagamento antecipado para enganar utilizadores.

Em fóruns e comunidades online, vários utilizadores relatam situações semelhantes, incluindo pagamentos realizados antes da entrega dos produtos e desaparecimento dos vendedores após a transferência do dinheiro.