Estamos há 16 anos na Internet a dar-lhe a conhecer a evolução da tecnologia e a evoluir com ela. Este processo de crescimento só faz sentido porque o temos desse lado diariamente… E há quantos anos está connosco?

Diga-nos e habilite-se a ganhar dois fantásticos prémios da OPPO (OPPO Watch + OPPO Enco W51) que se juntou a nós neste aniversário.

O OPPO Watch é o mais recente relógio inteligente do mercado e o primeiro lançado pela marca que tem vindo a conquistar cada vez mais seguidores. Trata-se de um relógio com Wear OS da Google, tem autonomia para 21 dias de utilização e inclui tecnologia de carregamento VOOC Flash para um processo rápido. Tem depois disponíveis todas as ferramentas para monitorizar a atividade física, os batimentos cardíacos e ainda o sono. A versão que temos para oferecer é a de 41mm (silver mist).

Além deste OPPO Watch, temos para oferecer uns earbuds OPPO Enco W51 com Bluetooth 5.0 com transmissão binaural Bluetooth de baixa latência para reduzir consideravelmente qualquer atraso no som. Têm suporte para carregamento sem fios e permitem qualidade tanto em reprodução de música como de chamadas, além de terem redução de ruído.

Ganhe um OPPO Watch + OPPO Enco W51

Requisitos e Regras de participação Nenhum dos requisitos é obrigatório, mas quantos mais cumprir mais hipóteses tem de ganhar. Requisitos: 1 – Há quantos anos segue o Pplware? A resposta deve ser deixada na secção de comentários do presente artigo. 2 – Seguir o YouTube do Pplware 3 – Seguir a OPPO Portugal no Instagram Regras: O passatempo tem início dia 20 de abril e termina no dia 27 de abril às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado no Instagram do Pplware e no presente artigo. Todos os vencedores são contactados via e-mail pela equipa do Pplware. Saiba mais em Terms & Conditions.

Passatempo 16 anos Pplware: Ganhe um OPPO Watch + OPPO Enco W51

Boa sorte e fique atento… teremos mais presentes!

Participe ainda: