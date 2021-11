E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos da chegada do novo POCO M4 Pro, dos novos processadores AMD Epyc Zen 4, analisámos a impressora Creality 3D CR-200B, e muito mais.

A astronauta Wang Yaping tornou-se a primeira mulher chinesa a andar pelo espaço, tendo estado fora da estação espacial durante seis horas para executar trabalhos. A caminhada está inserida numa missão de seis meses na estação espacial da China, de acordo com a Administração Espacial do país.

Wang Yaping e os dois companheiros astronautas são a segunda tripulação a residir na estação.

Esta segunda-feira foi um grande dia para a AMD. A empresa norte-americana apresentou os seus novos processadores de alto desempenho Epyc baseados na arquitetura Zen 4. Os poderosos CPUs pertencem à nova linha Epyc Genoa e Bergamo para data centers e vão chegar a partir do próximo ano de 2022.

A AMD ainda aproveitou para apresentar as suas novas placas gráficas para servidores Instinct. Vamos conhecer um pouco melhor as novidades.

O festival mais conhecido do mundo dos videojogos está de volta: Festival Horizon. O que é o mesmo que dizer que, Forza Horizon 5 está a chegar às Xbox (One e Series X).

Tal como viémos a acompanhar (ver aqui), esta 5ª edição do Festival decorre em pleno México, país que tanto tem de belo como de misterioso.

Com honras de entrada direta no Xbox Game Pass a partir do lançamento, o Pplware já se lançou na excitação do Festival Horizon e...

A G.Skill é uma marca taiwanesa que está a usar grandes trunfos no mercado das memórias. Recentemente anunciámos que a empresa revelou a sua gama Trident Z5, considerada como as memórias DDR5 mais rápidas do mundo.

Mas a empresa não se fica por aqui e agora sabe-se que estas suas memórias conseguiram bater mais um recorde ao alcançar uma espantosa velocidade de 8704 MT/s.

A POCO tinha anunciado o lançamento do seu smartphone POCO M4 Pro 5G para o dia de hoje e já se conheciam algumas das especificações esperadas. Falava-se também que poderia ser um rebranding do Redmi Note 11, o que se veio a comprovar.

Venha então conhecer o POCO M4 Pro que estará disponível para o mercado europeu a partir de 199 €.

A realme tem na sua linha de smartphones o grande foco, mas existem produtos que vão surgindo e interagindo de forma bastante imersiva entre si. A nova smartband realme Band 2 é um produto bastante acessível, garante autonomia até 12 dias e ainda monitoriza até 90 atividades desportivas.

Venha conhecer mais.

Pelo mundo, são muitas as centrais solares que transformam a luz e o calor do sol em energia utilizada para os mais variados fins. Representando uma mais valia para o fornecimento do país, a maior central solar flutuante do mundo já está operacional na Tailândia.

A central alberga 145.000 painéis solares.

Não é surpresa para ninguém que a MediaTek não é a marca de chips mais popular do mundo. Muito pelo contrário, pois quando é notícia por algum motivo, ou quando se trata de apresentar um novo produto, as reações dos consumidores são maioritariamente negativas.

Mas talvez a empresa taiwanesa esteja a querer mudar os ventos da sua (falta de) popularidade. E, dessa forma, anunciou agora que está pronta para lançar o primeiro SoC do mundo para smartphones produzido na litografia de 4 nm.

A impressão 3D continua a chamar a atenção de quem gosta de um mundo mais feito à medida, mais personalizado e único, e a verdade é que está cada vez mais acessível. A acompanhar as impressoras 3D, a vertente de DIY, ou "faça você mesmo", está também muito presente, até porque a maioria das impressoras carece de um processo de montagem que exige alguma habilidade e paciência... Mas sejamos sinceros, não é para todos.

Por essa e por outras razões, a Creality 3D decidiu lançar um modelo que está pronto a usar mas que mantém um preço muito competitivo. Conheça a Creality 3D CR-200B.

A Huawei é amplamente conhecida pelos seus smartphones, mas nos últimos anos tem vindo a diversificar o seu portfólio, conseguindo criar um ecossistema único com dispositivos que comunicam perfeitamente entre si. Assim, hoje temos disponíveis propostas dirigidas ao trabalho e estudos cada vez mais completas e diferenciadas.

O monitor Huawei MateView que tivemos oportunidade de utilizar nas últimas semanas é um exemplo disso mesmo. Além de um excelente ecrã com uma enorme área de trabalho, ainda abre portas à ligação de outros dispositivos sem fios, oferece uma qualidade de som acima da média no segmento e, sem dúvida alguma, que coloca a Huawei num patamar de destaque.