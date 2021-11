Procura uma impressora 3D? Temos sugestões da Creality 3D

As criações 3D são cada vez mais acessíveis de executar, muito graças ao preço a que as impressoras estão atualmente disponíveis no mercado. Além do preço cada vez mais baixo, a qualidade do produto final é surpreendente.

Para o ajudar a fazer boas escolhas, deixamos sugestões de duas impressoras 3D e ainda de um scanner que poderá fazer a diferença no momento de criar as suas peças.

Impressora 3D Creality CR-6 SE

A nova impressora Creality CR-6 SE destaca-se desde logo por não exigir nivelamento. Assim, problemas como entupimento do bico, desalinhamentos na produção da peça ou fraca aderência à base tendem a ser minimizados. Além disso, não exige uma montagem completa, já que vem praticamente toda montada dentro da caixa.

Uma outra particularidade é o bico da impressora. Na Creality CR-6 SE é modular, ou seja, pode ser substituído ou limpo com facilidade e, eventualmente, pode ser personalizado. A Creality refere que esta impressora 3D é bastante silenciosa, incluindo um disco Trinamic. Além disso, inclui um pequeno ecrã tátil de 4,3 polegadas, para uma interação mais simples com a impressora.

Tal como outras impressoras da marca, também esta, com uma quebra de energia, vai parar o processo de impressão e retomar exatamente no ponto onde parou. Assim, todo o trabalho está assegurado.

A impressora 3D Creality CR-6 SE está disponível por 199,99 € com o código de desconto TC93, válido até ao dia 30 de novembro com envio a partir da Europa, como todas as outras opções aqui apresentadas.

Creality CR-6 SE

Impressora 3D Creality 3D Ender-3 V2

A impressora 3D Ender-3 V2 tem uma estrutura em metal, sendo firme e estável para melhores resultados no momento da impressão. A plataforma é em vidro carborundum, o que faz com que o aquecimento da base seja mais rápido e a impressão seja melhor, com uma primeira camada mais suave e uniforme.

Os movimentos suaves e o baixo ruído de 50dB são também características positivas desta nova versão da Ender-3. Além disso, em caso de quebra de energia, depois a impressora retoma o seu funcionamento de forma automática do ponto onde tinha parado.

O volume de impressão é de 220 x 220 x 250 mm e imprime com filamento PLA, TPU e PETG. A espessura da camada pode variar entre os 0,1 e 0,4 mm. Adicionalmente, é compatível com os sistemas operativos Mac e Windows.

Um pormenor interessante prende-se com a colocação de um botão rotativo para colocar o filamento de forma mais simples, do que aquilo que acontecia com o modelo antigo, e com muitas das impressoras 3D existentes no mercado. Além disso, a marca adicionou uma pequena caixa de ferramentas à impressora para que não se percam os parafusos ou outros pequenos componentes.

A impressora 3D Creality 3D Ender-3 V2 está disponível por 159,99 € com o código de desconto CC3205.

Creality 3D Ender-3 V2

Scanner 3D Creality CR-Scan 01

O Creality CR-Scan 01 é um scanner que tem como objetivo criar uma ponte entre aquilo que é uma realidade com o mundo virtual. O conceito é "simples". Trata-se de um sistema de digitalização capaz de criar uma imagem 3D de um objeto real, para que este possa ser, posteriormente impresso numa qualquer impressora 3D.

A Creality destaca como principais características deste scanner o facto de fazer uma digitalização rápida e de alta precisão, de ter processamento automático de dados, múltiplos idiomas e ainda de captar a cor verdadeira dos objetos, o que, dependendo do tipo de impressão, poderá representar uma grande vantagem.

A digitalização portátil feita com o Creality CR-Scan 01 suporta a digitalização de objetos de diferentes tamanhos sem pontos de marcação. Isto acontece graças a um algoritmo de correspondência de alta precisão com base em cores e recursos estruturais, atingindo a composição automática da função de digitalização em várias posturas.

O produto pode ser utilizado para digitalizar objetos do dia a dia, como um copo ou um prato, objetos de decoração, móveis, roupas, animais, partes do corpo humano ou mesmo peças adaptadas à indústria ou à medicina.

Finalmente, o scanner 3D pode ser encontrado por 389,41 € com código de desconto CC968.

Creality 3D Scanner CR-SCAN01