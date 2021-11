iOS 15.2 beta 2: iPhones 13 Pro recebem botão para alternar modo Macro na app Câmara

A Apple não tem propriamente as melhores opções na sua app Câmara. No entanto, para favorecer as vendas na App Store, a empresa dispensa uma aplicação tão completa para os utilizadores poderem comprar ou descarregar apps de terceiros. Contudo, à medida que vai colocando funcionalidades nas suas câmaras, a app nativa tem de ter as devidas opções e ferramentas necessárias, para um mínimo indispensável. Foi o que aconteceu agora com o modo Macro.

Ainda na descoberta do que apareceu de novo na atualização iOS 15.2 beta, a Apple incluiu um novo botão para desligar a passagem automática da lente para o modo Macro. Vamos ver como se ativa e desativa a opção.

iOS 15.2 beta 2 trouxe muitas e boas novidades

Desde o dia que foi lançada, esta versão já desvendou várias novidades. Umas estavam prometidas, mas outras surgiram de surpresa. Já falámos da nova opção de Ocultar o meu e-mail, também se falou na segurança reforçada na comunicação da app Mensagens, no Legado Digital com a opção Contacto de legado, e até já falámos nas várias novidades da app Encontrar. Mas agora há então outra.

Conforme já referimos anteriormente, um dos aspetos desajeitados do novo sistema de câmara com o iPhone 13 Pro e Pro Max foi o modo Macro, originalmente ativado automaticamente, sem opção para desativar ou acionar manualmente o recurso. Depois de ver pela primeira vez uma opção de desativar macro automática com iOS 15.1, agora a Apple incluiu uma opção de alternância dentro da app câmara com iOS 15.2 beta 2.

O novo botão Macro dentro da aplicação Câmara para o iPhone 13 Pro passou despercebido no início desta semana, mas foi detetado por vários utilizadores que deram o alerta. Portanto, para ativar ou desativar o modo automático vamos a:

Definições > Câmara > Macro automaticanente . Aqui pode desativar ou ativar o recurso.

> > . Aqui pode o recurso. Depois de desativar o modo automática, dentro da app Cãmara, repare que irá ter um botão para alternar no canto direito da aplicação da app (procure o ícone flor).

Para experimentar deverá aproximar-se o suficiente do assunto para que o botão Macro apareça, mas a adição oferece uma experiência muito mais perfeita para usar o novo modo com o iPhone 13 Pro e 13 Pro Max.

Há também um novo botão dentro de Definições > Câmara > Estilos fotográficos. Esta opção, conforme é referido na descrição, irá permitir que o utilizador possa personalizar o estilo das suas fotografias com as preferências no momento da captura.

Através do reconhecimento avançado de cenários, os estilos fotográficos aplicam o grau certo de ajustes às diferentes partes da fotografia.