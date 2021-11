Portugal: Venda de veículos elétricos atinge novo recorde

Já não há dúvidas que os portugueses estão a aderir em força à aquisição de carros elétricos. A subida dos preços dos combustíveis pode ser uma das razões, mas há também variáveis como apoios e consumos aparentemente mais baixos que podem ajudar no momento da decisão.

De acordo com informações recentes, outubro foi o mês onde se registou o maior número de vendas de carros elétricos + híbridos.

Mais de 3000 veículos elétricos vendidos em Portugal em outubro...

Novo máximo mensal do ano de 2021 atingido em outubro! A fasquia dos 3.000 veículos elétricos foi ultrapassada com 3.049 veículos eletrificados vendidos no mês passado (1.715 veículos 100% elétricos e 1.334 veículos híbridos plug-in), revela a Associação de Utilizadores de Veículos Elétrico (UVE).

O total de veículos elétricos vendidos desde janeiro de 2021 – 22.722 – já ultrapassou o valor total do ano 2020, que ficou em 20.004. Ou seja, dois meses antes do ano 2021 terminar estabeleceu-se um novo record!

A UVE considera que o último trimestre consolidará o arranque tímido das vendas nos primeiros dois meses do ano. A tendência é clara e crescente: 3.049 veículos elétricos vendidos em outubro!

Vendas por tipo de energia em outubro de 2021

Em outubro de 2021, os veículos movidos a energias alternativas (100% elétricos, híbridos plug-in e híbridos convencionais) obtiveram a maior quota de mercado, com 45,06%, ultrapassando o número de veículos com motor de combustão interna a gasolina (com uma quota de mercado de 35,12%) e veículos com motor de combustão interna a gasóleo (com uma quota de mercado de 19,80%), refere a Associação.

Relativamente às marcas mais vendidas no nosso país, a Peugeot ficou no primeiro lugar com 288 unidades vendidas, seguida da Hyundai e Renault um pouco mais distante. Em termos anuais, a Peugeot consolida o top nacional, imediatamente seguida pela Tesla e pela Nissan um pouco mais atrás.

Em pleno mês da realização da COP26, em Glasgow, verifica-se que Portugal está no bom caminho para a eletrificação e descarbonização, com dois marcos importantes para a Mobilidade Elétrica atingidos em outubro de 2021: maior valor mensal de veículos elétricos vendidos em 2021 (com 3.049 veículos) e maior valor de quota mensal registado até hoje (com 27,6%).