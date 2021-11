Forza Horizon 5 já é um sucesso com mais de 4,5 milhões de jogadores no lançamento

Os estúdios da Xbox empenharam-se para desenvolver o jogo Forza Horizon 5 que estreou no passado dia 5 de novembro. O jogo, que o Pplware já teve oportunidade de testar e analisar, é uma verdadeira aventura sobre quatro rodas onde o jogador encontra muita diversão, competição, desafios e muito mais.

Este título está a ser um verdadeiro sucesso e já conseguiu alcançar mais de 4,5 milhões de jogadores no seu lançamento.

O jogo Forza Horizon 5 foi lançado na passada sexta-feira, dia 5 de novembro. A Xbox Game Studios é a criadora deste tão aguardado título da série Forza e tudo aponta para que se trate na maior aposta do estúdio que anteriormente se designava Microsoft Studios.

Forza Horizon 5 consegue mais de 4,5 milhões de jogadores no lançamento

Foza Horizon 5 pode muito bem ser caracterizado como o jogo de maior sucesso da Xbox Game Studios. Isto porque o mais recente título da criadora alcançou mais de 4,5 milhões de jogadores no seu lançamento.

O movimento à volta das pré-vendas já anunciavam o que aí poderia vir em termos de números. Mas agora foi o próprio Phil Spencer, chefe da divisão de jogos da Xbox, quem revelou na sua conta oficial da rede social Twitter que Forza Horizon 5 havia conseguido ultrapassar essa admirável quantidade de jogadores no dia do lançamento. Desta forma o título torna-se assim no maior marco da história do estúdio da Microsoft.

Para além disso, o pico de jogadores em simultâneo no novo jogo triplicou os conseguidos pelo Forza Horizon 4. Na Steam, por exemplo, o pico máximo no novo jogo da Xbox Game Studios foi 70.726 jogadores em simultâneo. E mais de 70% dos gamers dão uma avaliação positiva ao jogo. No momento de elaboração deste artigo, estavam 53.886 jogadores a jogar o título através da Steam.

Já jogou Forza Horizon 5?

