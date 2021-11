Valor da criptomoeda Raptoreum sobe 5 vezes em apenas quatro dias

Recentemente escrevemos sobre a Raptoreum, a nova criptomoeda que tem dado que falar. Um dos destaques para a sua recente popularidade é o facto da moeda poder ser minerada através de processadores, em vez do tradicional método das placas gráficas.

No entanto parece que o interesse por parte dos utilizadores sobre esta moeda tem-se feito notar. E em apenas quatro dias, a Raptoreum viu o seu valor aumentar até 5 vezes.

Valor da Raptoreum aumentou 5x em quatro dias

A nova criptomoeda Raptoreum está a ganhar popularidade aos poucos e poucos. E o facto de começar a surgir mais frequentemente nas notícias, aumentou o conhecimento desta novidade entre mais pessoas.

Desta forma, não tardou a que essa mesma popularidade se refletisse no valor desta moeda digital. Em concreto, em apenas quatro dias, o valor da Raptoreum aumentou em 5 vezes.

À data da escrita deste artigo, a nova criptomoeda valia 0,05603 euros. No entanto, há apenas quatro dias atrás, esse valor rondava os 0,01143 euros. Nesta quinta-feira (11) quando escrevemos pela primeira vez sobre a moeda, esta valia 0,03611 euros.

Comparada com outras moedas, como a Ethereum que vale atualmente mais de 4.000 euros, o valor da Raptoreum é simplesmente ridículo de tão pequeno que é. No entanto todas as moedas digitais começaram assim e foi a popularidade e o interesse por parte dos utilizadores, especialmente mineradores e investidores, que as levaram onde elas estão hoje.

A criptomoeda minerada com processadores

Ao contrário de outras criptomoedas, a Raptoreum prefere ser minerada através de processadores. Os modelos mais procurados para esse fim são os da linha AMD Ryzen 9 e AMD Ryzen Threadripper, uma vez que para a mineração desta moeda interessa o tamanho do cache L3. Mas o foco dos mineradores está sobretudo nas as linhas AMD Ryzen 9 5000 e 3000.

Tal como seria de prever, também já surgiram as primeiras imagens de sistemas de mineração da Raptoreum.