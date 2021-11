Gucci anuncia uma edição limitada da Xbox Series X por 10 mil dólares

Quando surge algum equipamento tecnológico popular, por vezes são criadas versões especiais por parte de algumas marcas ligadas a setores completamente diferentes.

E foi isso mesmo que agora aconteceu à nova Xbox Series X. A conhecida marca Gucci anunciou uma edição limitada da consola, criada através de uma parceria com a Microsoft. O valor são uns módicos 10 mil dólares.

Gucci cria uma edição especial da Xbox Series X

Se julga que, atualmente, ter uma consola da última geração em sua casa é sinal de ostentação, então espere para ver o que a Gucci preparou para os gamers mais ousados e extravagantes.

A empresa italiana é conhecida especialmente pelas suas peças de moda de luxo. Mas a marca abriu agora as portas a outros segmentos e, em parceria com a Microsoft, criou uma edição especial da Xbox Series X.

Esta consola de grife foi anunciada na passada sexta-feira (12) como sendo uma edição limitada. Traz um visual completamente inspirado nos traços e detalhes que a Gucci já nos habituou nas suas produções, como vestuário, acessórios, calçado, entre outros.

O conjunto criado pela marca italiana designa-se "Xbox by Gucci" e inclui a consola Xbox Series X personalizada, dois comandos sem fios, uma mala de transporte criada pela marca com a palavra 'Xbox' inscrita em verde fluorescente e ainda uma assinatura do Game Pass Ultimate.

Segundo a Gucci, vão ser disponibilizadas apenas 100 unidades desta edição especial. E todas terão um número de série específico na consola com a marca GG, abreviatura do nome do fundador Guccio Gucci, gravada a laser. Esta abreviatura também representa a expressão comum entre gamers de 'Good Game', ou bom jogo em português.

A mala conta com um material acolchoado no seu interior, de forma a acomodar a consola e os restantes acessórios sem os danificar. Os comandos trazem um apontamento de duas listas na diagonal, em vermelho e azul.

Se gostou desta versão luxuosa da Xbox Series X então o melhor será apressar-se e abrir os cordões à bolsa. Pode comprar este kit na loja física da Gucci nos EUA pelo valor de 10 mil dólares. Conheça todos os pormenores da consola personalizada pela Gucci aqui.