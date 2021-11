Raptoreum: a nova criptomoeda que é minerada com processadores AMD Ryzen

O mercado das criptomoedas continua em alta com cada vez mais pessoas interessadas em investir e/ou minerar as moedas digitais. Neste segmento existem já moedas mais populares como as Bitcoins e Ethereum.

No entanto, recentemente, foi revelada mais uma criptomoeda que está a chamar a atenção dos mineradores. Trata-se da Raptoreum e pode ser minerada através de processadores, sendo que os mais procurados são os CPUs AMD Ryzen devido ao cache L3. Além disso, também já são conhecidos sistemas de mineração desta nova criptomoeda.

Raptoreum: a criptomoeda minerada com CPUs AMD Ryzen

Parece que a criptomoeda Ethereum tem agora um camarada de viagem. A Raptoreum é uma recente moeda digital que tem ganho cada vez mais força. No entanto, ao contrário da Ethereum e de outros exemplos, esta criptomoeda não é minerada através de placas gráficas, mas sim de processadores. E como são muito dependentes do tamanho do cache L3, então os processadores da linha AMD Ryzen 9 e AMD Ryzen Threadripper estão no TOP dos CPUs mais procurados pelos mineradores desta moeda.

À semelhança da Ethereum, também nesta nova moeda não são usadas ASICs que, por sua vez, se destinam à extração de Bitcoins. Os criadores da Raptoreum dedicaram-se a um método de mineração por CPUs alimentado pelo algoritmo de mineração GhostRider de forma a manter a rede blockchain desta moeda livre de ASICs.

E como interessa a esta criptomoeda o tamanho do cache L3, os CPUs mais procurados são os AMD Ryzen Threadripper ou então também os EPYC 7742 para servidores. No entanto, a fabricante de hardware fabrica estes dois em menores quantidades. Desta forma, o foco dos mineradores vira-se para as linhas Ryzen 9 5000 e 3000.

Relativamente ao valor, no CoinMarketCap, a Raptoreum vale à data de escrita deste artigo 0,03611 euros. Mas, através do gráfico seguinte, podemos comprovar o aumento dessa valorização e movimentação ao longo dos últimos dias.

Já há sistemas de mineração de Raptoreum

Tal como seria de prever, não tardaram a surgir as primeiras imagens de sistemas de mineração da Raptoreum.

Assim, segundo as últimas informações, temos o exemplo de alguém que já adquiriu 28 processadores AMD Ryzen 9 juntamente com 28 motherboards ASUS Prime X570-P, sendo que cada uma está avaliada em cerca de 180 euros.

Veja o vídeo deste sistema em ação:

A informação foi revelada pelo site El Chapuzas Informatico, tendo esta chegado através do utilizador da Twitch ToroTocho.