A bateria e os seus consumos são sempre um tema sensível nos smartphones. As marcas aumentam o seu tamanho a cada lançamento, o que nem sempre se reflete em melhorias reais ou num tempo maior de utilização.

Para perceber onde estes consumos acontecem dentro do smartphone, a Xiaomi avaliou o comportamento de vários elementos do sistema. As conclusões são muito interessantes e foram agora reveladas, podendo até ser usadas no dia a dia por muitos utilizadores.

Existem muitos truques que conhecemos para aumentar a duração de uma bateria de um smartphone. Estes afetam várias possíveis áreas e passam, quase sempre, pode desativar funcionalidades que temos presentes e que podemos até não usar no dia a dia.

A Xiaomi resolveu agora ir a fundo na questão e avaliou a MIUI e o que normalmente afeta a vida útil de uma bateria. As conclusões foram partilhadas por Qiao Zhongliang, uma figura de peso dentro da empresa. Tudo ficou claro e pode ajudar os utilizadores.

Ordenados pela percentagem de bateria que consomem no geral, temos uma lista que deixa clara a forma como a bateria é consumida.

Gastos de 18% : Manter ativo o serviço de localização.

: Manter ativo o serviço de localização. Gastos 17% : Consumo de aplicações e jogos com alta exigência.

: Consumo de aplicações e jogos com alta exigência. 15% de consumo : Usar o modo Always On Display nos smartphones.

: Usar o modo Always On Display nos smartphones. Consumo de 14% : Usar o smartphone com o brilho máximo disponível, sem o controlo automático de brilho do ecrã.

: Usar o smartphone com o brilho máximo disponível, sem o controlo automático de brilho do ecrã. Consumo de 11%: Início automático de algumas aplicações instaladas.

Os elementos apresentados são conhecidos e confirmam o que muitos sabem já. Claro que fazem parte da lista de opções que muitas vezes são recomendadas serem desativadas.

Curiosamente muitas destas conclusões fazem já parte dos modos de poupança de energia que algumas interfaces como a MIUI já tem. Ao serem ativadas desativam muitos dos elementos que mais bateria consomem no dia a dia.

Apesar de ser revelada pela Xiaomi, estas conclusões podem ser aplicadas a qualquer smartphone de qualquer marca. As baterias estão constantemente a serem gastas, muitas vezes com funcionalidades que não são necessárias.