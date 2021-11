Desde o Android 10 que a Google mudou a forma como gere as atualizações do seu sistema operativo. Estas foram separadas e repartidas, havendo muito que agora é atualizado de forma constante e conforme é necessário.

Estas novas atualizações estão concentradas no Google Play, tendo assim uma margem maior para serem controladas. No caso dos smartphones da Xiaomi esta componente está reservada e pode ser acedida facilmente. Veja assim como pode saber se o Google Play está atualizado no seu smartphone Xiaomi.

Apesar de ser apenas um elemento, o Google Play traz muito para além do que a vista alcança. Traz atualizações para muitos componentes do Android, de forma discreta, mas muito importante. É a forma encontrada para manter um ritmo muito maior de correções e novidades.

Dada a sua importância, tem de ser constantemente atualizada, para assim trazer tudo o que a Google prepara. No caso dos smartphones Xiaomi, este componente está separado e pode ser facilmente validado e até atualizado.

Para fazer essa validação, os utilizadores devem abrir as Definições do smartphone Xiaomi. Aqui dentro, perto do topo, encontram a opção Estado e Segurança, que devem abrir, para depois escolher a opção Atualização do sistema do Google Play.

De imediato vai ser realizada uma verificação para encontrar novidades e novas versões. Esta será uma pesquisa rápida e dará uma resposta ao utilizador. Se existir uma atualização para instalar será pedido ao utilizador para reiniciar o smartphone Xiaomi.

O mais provável é que não exista nenhuma atualização para ser instalada, uma vez que estas são muitas vezes automatizadas. Ainda assim, o utilizador pode, e deve, fazer esta pesquisa periodicamente, para garantir que tudo está com as novas versões e correções.

Atenção que estas atualizações nada têm a ver com as que a MIUI da Xiaomi e as suas apps também realizam. Estas têm mais visibilidade e até mais impacto no Android, tratando de outras áreas igualmente importantes para o utilizador.