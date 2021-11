Huawei MateView – o monitor 4K com projeção sem fios que vai revolucionar o seu escritório

A Huawei é amplamente conhecida pelos seus smartphones, mas nos últimos anos tem vindo a diversificar o seu portfólio, conseguindo criar um ecossistema único com dispositivos que comunicam perfeitamente entre si. Assim, hoje temos disponíveis propostas dirigidas ao trabalho e estudos cada vez mais completas e diferenciadas.

O monitor Huawei MateView que tivemos oportunidade de utilizar nas últimas semanas é um exemplo disso mesmo. Além de um excelente ecrã com uma enorme área de trabalho, ainda abre portas à ligação de outros dispositivos sem fios, oferece uma qualidade de som acima da média no segmento e, sem dúvida alguma, que coloca a Huawei num patamar de destaque.

Huawei MateView - O monitor 4K para ligações sem fios

O ecrã do Huawei MateView

O monitor Huawei MateView apresenta-se com um rácio de 3:2 com tecnologia IPS e 28,2" de tamanho na diagonal. A sua resolução é de 3840 x 2560 píxeis, com uma taxa de atualização de 60Hz, uma gama de cores de 98% DCI-P3 e oferece ainda 1,07 mil milhões de cores.

Segundo é descrito pela Huawei a precisão de cor é de ΔE<2. Isto representa o valor médio do padrão de cor na gama de cores DCI-P3; ΔE <1 indica o valor médio do padrão de cor na gama de cores sRGB. O brilho é de 500 nits e ainda tem tecnologias de conforto de utilização para os olhos, nomeadamente TÜV Rheinland Low Blue Light e certificação Flicker Free.

De notar que este ecrã tem uma moldura muito fina, ocupando 94% da estrutura frontal. A área de trabalho é enorme e permite uma produtividade elevada .

À parte das especificações descritas é importante olhar de facto para o que o ecrã reproduz e não há dúvida que de que a imagem tem cores absolutamente incríveis e com bom contraste. É evidente que cada utilizador deverá ajustar os parâmetros às suas necessidades, aumentando ainda mais a qualidade no momento da utilização.

Interfaces de ligação

Apesar de estarmos perante um monitor com funcionalidades wireless, para quem quer manter as ligações com fios não terá com que se preocupar. O Huawei MateView integra uma porta USB-C para carregamento de 135 W, tem outra USB-C que server para transferência de imagem, dados e até para carregamento de outros dispositivos, até 65W, e tem ainda duas outras portas USB, tipo-A 3.0.

Ainda inclui uma porta HDMI, uma MiniDP e jack de áudio de 3,5mm.

Ligação sem fios, o trunfo do Huawei MateView

O grande trunfo do Huawei MateView é a sua possibilidade de ligação sem fios a outros dispositivos. Conta assim com as funcionalidades de projeção sem fios, WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, WLAN band a 2.4 GHz e 5 GHz e Bluetooth 5.1.

Assim, facilmente é possível ligar qualquer dispositivo sem fios ao monitor, como um PC ou um smartphone . Para smartphone, basta, por exemplo, pousá-lo na base do monitor, para que a ligação seja feita e a projeção iniciada.

Para quem quer um escritório mais minimalista, sem fios a atrapalhar, e prima pela simplicidade de utilização, esta é uma excelente opção. Um exemplo prático é, por exemplo, quem vem da rua com o portátil e se quer ligar a um monitor para ter uma área de trabalho maior e mais produtiva, basta chegar e ligar-se sem fios ao monitor. O esquecimento de cabos para ligação deixa de ser um problema.

E funciona de forma eficaz?

É importante que um sistema sem fios funcione de forma simples e sem desfasamentos. A configuração inicial é simples, como de qualquer outro dispositivo que exija ligação sem fios.

Quando à eficácia de utilização eu diria que depende dos objetivos. Por exemplo, para fazer edição de imagens ou vídeos, o ideal será utilizar os fios já que é garantida a resposta instantânea.

Já para tarefas como escrita de texto, navegação na Internet, reprodução de um vídeo, a ligação sem fios é perfeita. O lag existente é diminuto e não interfere com este tipo de tarefas.

Um controlo "smart"

O monitor é controlado por uma barra sensível ao toque, posicionada abaixo do ecrã. Esta barra permite um controlo ímpar das funcionalidades de um monitor sendo a sua utilização muito intuitiva.

Com um toque confirma-se a utilização do menu, para retroceder dá-se dois toques, para aumentar o volume ou diminuir, basta um deslizar de dedo sobre a barra e para selecionar a fonte de entrada desliza-se com os dois dedos.

Construção e design do Huawei MateView

O Huawei MateView tem um design minimalista com linhas retas que se enquadram em qualquer escritório. Basta tirar da caixa e colocar na mesa de trabalho, ligar à corrente e está pronto a funcionar.

Tem ajuste em altura até 110 mm e ajuste tilt de -5º a 18º.

A base inclui a ligação sem fios para smartphone e o pé inclui uma potente coluna frontal com dois altifalantes de 5W. Tem ainda 2 microfones que permitem chamadas com qualidade. A marca indica que têm captação de voz até 4 metros.

Dos vários monitores de topo já aqui testados, este foi, sem dúvida alguma, aquele que ofereceu uma melhor qualidade de som , com graves bastante envolventes e sem agudos estridentes.

Veredicto

O Huawei MateView proporciona uma elevada produtividade, muito graças às suas dimensões generosas. Para o trabalho diário a possibilidade de ter várias janelas visíveis em simultâneo é uma grande vantagem.

Algo que fica amplamente favorecido é a edição de fotografias graças à reprodução de cores e contraste. A edição de vídeo ganha uma área de trabalho enorme e isso facilitou muito a agilidade.

Evidentemente que a possibilidade de poder chegar a casa, pousar o portátil na secretária e ligar o monitor, sem ter que ter fios em cima da mesa ou a preocupação de andar com eles atrás é uma vantagem enorme em termos de praticidade. Para a escrita de artigos, no período de teste, foi uma das opções que mais me agradou e que hoje, voltando ao meu monitor de todos os dias, sinto falta.

Houve ainda outro cenário que também me deixou agarrada ao ecrã do Huawei MateView. Ver séries e filmes à secretária é a realidade para muitas pessoas e, sem dúvida alguma, que este foi o melhor monitor onde já tive essa experiência . O detalhe das imagens é incrível e, com um pequeno ajuste nas definições do monitor, foi possível ter uma experiência bastante imersiva.

O Huawei MateView está disponível em Portugal na cor prata por 649 €. O preço, perante as especificações e funcionalidades, é justo. A produtividade é elevada com uma máquina destas, a qualidade de som é incomparável no segmento, a possibilidade de utilização sem fios e com fios é muito prática e a imagem reproduzida é de alta qualidade.

O Pplware agradece à Huawei a cedência do Huawei MateView para análise.