Maior central solar flutuante do mundo operacional na Tailândia

Pelo mundo, são muitas as centrais solares que transformam a luz e o calor do sol em energia utilizada para os mais variados fins. Representando uma mais valia para o fornecimento do país, a maior central solar flutuante do mundo já está operacional na Tailândia.

A central alberga 145.000 painéis solares.

Assim como alguns outros países, a Tailândia tem reunido esforços para avançar com os seus objetivos climáticos que visam a neutralidade carbónica, num horizonte temporal de 15 anos. Durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, em Glasgow, no Reino Unido, o primeiro-ministro Prayut Chan-o-cha prometeu que o seu país alcançaria essa neutralidade até 2050.

Sendo que dois terços da atual geração de energia na Tailândia é obtida a partir de gás natural, o país está à procura de formas de ir ao encontro do objetivo estipulado. Aliás, de acordo com a Bloomberg, a Tailândia gera até 114.000 GW de energia a partir do gás natural, ao passo que as fontes de energia renovável – como a solar, eólica e hidráulica – respondem a apenas 10% das necessidades do país. Além disso, também o carvão ainda se dá como um ator importante, contribuindo largamente para as emissões.

Tendo em conta este cenário, e por forma a alterá-lo, a Tailândia anunciou uma central solar flutuante… a maior do mundo!

Central solar: Tailândia quer caminhar para a neutralidade

A barragem de Sirindhorn, no rio Lam Dom Noi, na Tailândia, alberga aquela que é, agora, a maior central solar flutuante do mundo. A barragem tem a capacidade de gerar 45MW de energia, utilizando os painéis solares com que está munida. A informação foi confirmada pela Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), num comunicado de imprensa.

De acordo com o mesmo comunicado de imprensa, a central solar possui sete grandes painéis de células fotovoltaicas que facilitarão a passagem da luz solar sem afetar o ambiente subaquático. Além disso, ajudarão a poupar 460.000 metros cúbicos de água que se perde, anualmente, como resultado da evaporação.

Mais, a central solar, que alberga 145.000 painéis solares e tem uma potência de 45MW, foi construída com materiais amigos do ambiente, por forma a não perturbar o reservatório de água. Este último garantirá que os painéis não sobreaquecem e permanecem até 15% mais eficientes do que se estivessem instalados em terra.

Por fim, também inclui três turbinas aquáticas que entrarão em ação aquando dos picos de procura de energia, garantindo o fornecimento.

