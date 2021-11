Revelados novos vídeos de Gran Turismo 7

Tal como aqui mostrámos, a Polyphony Digital tem vindo a revelar vários vídeos sobre Gran Turismo 7 e a direção que a equipa tem adotado na conceção e desenvolvimento do jogo.

Venham ver os dois novos vídeos revelados...

O próximo ano, se tudo correr conforme previsto, marca o regresso de uma das pérolas da Sony Playstation, Gran Turismo.

O fantástico jogo de condução automobilística da Sony está de regresso em 2022 com Gran Turismo 7, desenvolvido pela Polyphony Digital, e, apesar de ainda se encontrar longe da sua data de lançamento, já se sentem os motores a vibrar.

Tal como vimos aqui, a Sony e a Polyphony Digital têm vindo a revelar alguns vídeos sob formato de documentário que abordam várias temáticas do desenvolvimento do jogo e da evolução da série.

Recentemente foram revelados dois novos... vamos vê-los.

Gran Turismo 7: Decoração

Este quarto vídeo, apresentado por Kazunori Yamauchi, Presidente dos estúdios Polyphony Digital, refere-se à decoração dos carros e refere o seu início em 1970 e como algumas destas decorações se têm vindo a tornar icónicas, e os aperfeiçoamentos do Modo Decoração para o novo Gran Turismo 7.

De acordo com Kazunori Yamauchi, a decoração transforma o carro numa tela em branco onde cada jogador pode usar a sua criatividade para se expressar, uma vez que permite a modificação e edição das cores e elementos decorativos de cada carro de forma livre. Para o novo Gran Turismo 7, foi aperfeiçoada a utilidade e a acessibilidade desta ferramenta para os jogadores que, até ao momento já criaram vários milhões de designs, mas a criatividade sua criatividade continua a surpreender.

Gran Turismo 7: Fotografia

O nome não engana, e este quinto vídeo de Gran Turismo 7 aborda o tema da Fotografia. Kazunori Yamauchi, Presidente dos estúdios Polyphony Digital, reflete sobre a presença da fotografia na sua vida desde criança e como o modo Scapes do novo Gran Turismo 7 é único, vanguardista e experimental.

Kazunori Yamauchi refere que, quando se compra um carro que se gosta, é normal que se queira levá-lo a um lugar bonito e tirar uma fotografia. O modo Scapes começou com o Gran Turismo Sport, e tem vindo a permitir que os jogadores mostrem a sua criatividade através das capturas feitas durante o jogo.

No modo Scapes do Gran Turismo 7, graças ao poder do Ray Tracing na Playstation 5 será possível tirar fotografias aos carros de forma livre, com um realismo extraordinário, com efeitos profissionais e até imagens panorâmicas, em mais de 2500 localizações divididas por 43 países diferentes. Será ainda possível partilhar estas fotos com outros membros da comunidade.

Revelado o sexto vídeo de bastidores de Gran Turismo 7: Personalização

Ao longo dos anos, Gran Turismo tem apresentado uma crescente vertente de personalização e Kazunori Yamauchi, Presidente dos estúdios Polyphony Digital, refere neste vídeo precisamente, que um dos grandes prazeres de ter um carro é poder modificá-lo e personalizá-lo. Segundo Kazunori, no novo Gran Turismo 7 os jogadores poderão personalizar os carros de acordo com o seu gosto, com o maior número de peças disponível da franquia.

Assim sendo, em Gran Turismo 7 será possível afinar o motor e modificar peças como a suspensão, a caixa de velocidades, os pneus, os travões, e ainda alterar a carroçaria de cada carro de acordo com as preferências de cada jogador. A oficina GT Auto também estará de regresso e permitirá fazer a manutenção aos carros, incluindo mudar o óleo e lavar o carro.

Gran Turismo 7: Circuitos

Neste sétimo vídeo, Kazunori Yamauchi, fala sobre a utilização de um scanner a laser de alta precisão, que consegue capturar a superfície do circuito com grande detalhe, para desenvolver os circuitos existentes no título.

Kazunori Yamauchi afirma ainda que sente que no Gran Turismo 7 foi alcançado um nível de realismo que é tangível. Tal deve-se ao fato de ser usada como referência uma grande quantidade de dados de observação meteorológica, incluindo bases de dados académicas da NASA, permitindo esta característica única da franquia, onde é possível expressar padrões naturais, realistas e complexos do céu e alterações de luz para a simulação de diferentes alturas do dia e alterações climatéricas.

Gran Turismo 7 será lançado com versões PlayStation 4 e PlayStation 5, a partir de 4 de março de 2022, e já pode ser reservado na Playstation Store ou nas lojas habituais.