GMW Taskman: Veículo elétrico chegou a Portugal e custa 9.990€

Aos poucos e poucos o mercado dos carros elétricos em Portugal tem vindo a crescer. Atualmente já há veículos para todos os bolsos e necessidades. O mais recente a chegar ao mercado português é o GMW Taskman da empresa norte-americana BILITI Electric.

Conheça as características deste carro e o preço.

A multinacional norte-americana BILITI Electric anunciou hoje a entrada em Portugal, através da sua marca GMW Europe, que irá comercializar veículos elétricos especialmente vocacionados para entregas de “última milha” em ambiente urbano. A empresa pretende criar uma unidade de produção no nosso país, com capacidade de montar até 500 veículos por mês, para distribuição em toda a Europa – o que representará um investimento total de cerca de 20 milhões de euros em Portugal e no mercado europeu ao longo dos próximos três anos.

O GMW Taskman, o primeiro veículo elétrico da empresa a chegar ao mercado, tem estado a ser usado por empresas de comércio eletrónico, tais como a Amazon, Flipkart (Walmart), IKEA, SokoWatch, Uber e Zomato, entre outras. Até hoje, estes veículos já percorreram cumulativamente mais de 32 milhões de quilómetros e entregaram cerca de 12 milhões de encomendas.

O Taskman é o primeiro veículo elétrico de três rodas do mundo concebido com um sistema de bateria intercambiável – designado Smart Swapp – que permite aos utilizadores a substituição das baterias descarregadas com baterias totalmente carregadas em cerca de um minuto. O Taskman é um veículo de carga compacto com uma capacidade de 300 kg.

As baterias destes veículos urbanos têm uma autonomia de 80 km por carga e podem ser totalmente recarregados em 3,5 horas ou substituídas em cerca de um minuto.

Estará também disponível uma versão adaptada à recolha do lixo, o DumpSTAR, que a empresa considera ser uma solução interessante para os municípios e empresas de gestão de resíduos sólidos que fazem recolha durante a noite.

Características técnicas GMW Taskman / DumpSTAR

Operação 100% elétrica com bateria Advance GMW Li-Ion

80 Km de autonomia (com o veículo carregado) / tempo para carregamento total da bateria: 3,5 horas

Sistema de bateria intercambiável (~1 minuto, realizada pelo utilizador)

Capacidade de transposição de rampas (com o veículo carregado) até 20º de inclinação

Capacidade de carga até 300 Kg / Caixa fechada de 2,7 m3

Velocidade máxima de 40 Km/h (pode ser conduzido com licença L2e)

Controlo e gestão inteligente (do veículo e/ou frotas) através de app e sincronização na cloud



O GMW Taskman já está homologado em Portugal e terá um preço de 9.990€. A versão adaptada para recolha de resíduos sólidos custará 11.990€. Estes preços incluem já uma bateria de lítio de 7 kWh substituível pelo utilizador. Cada bateria adicional (compatível com ambas as versões do veículo) tem um preço de 2.400€.