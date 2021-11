Sony revela novidades sobre Gran Turismo 7

Gran Turismo continua a ser alvo de forte aposta por parte da Sony Playstation e em breve veremos chegar Gran Turismo 7.

Com o aproximar da data de lançamento de Gran Turismo 7, a Sony tem vindo a revelar várias novidades sobre o jogo.

É um dos jogos incontornáveis do universo Sony Playstation. Gran Turismo, exclusivo da marca nipónica, já anda entre nós, desde o final do século passado e parece que ainda tem muito combustível para queimar. Que o diga Gran Turismo 7 que se encontra em desenvolvimento e encontra-se em plena reta de aceleração para o seu lançamento, a 3 de março de 2022.

Tal como nos GT anteriores, espera-se que Gran Turismo 7 se venha a revelar como um marco, no que se refere a jogos de automóveis. Apesar de ainda se encontrar em desenvolvimento, muitas novidades têm vindo a ser reveladas pela Sony.

Gran Turismo 7

Segundo o que a Sony tem vindo a revelar, Gran Turismo 7 tem tudo o que é necessário para ser mais um estrondoso sucesso para as consolas Playstation.

O jogo vai ter mais de 420 carros disponíveis na Brand Central e no concessionário de carros usados logo a partir do dia de lançamento. Por outro lado, Gran Turismo 7 tentará recriar o visual e a condução de bólides clássicos e supercarros topo de gama com um detalhe mais realista. Cada carro terá um comportamento diferente e uma condução única que podem ser explorados ao longo de mais 90 traçados em condições climatéricas dinâmicas, e onde se incluem alguns circuitos clássicos da história do GT.

Gran Turismo 7 apresenta ainda, inúmeros benefícios de jogo para a PlayStation 5.

Os cenários vão ser absolutamente deslumbrantes com suporte para 4K e HDR a 60 FPS que permitem pormenores como, ver o sol a brilhar nas curvas da carroçaria do carro; graças ao poder do Ray Tracing na Playstation 5, será ainda possível captar fotos com um realismo extraordinário.

Por sua vez, o SSD ultraveloz da consola Playstation 5 permite carregamentos rápidos para iniciar rapidamente as corridas, entrar nos lobbies, explorar a garagem e navegar de forma veloz pelos vários modos e menus do GT7.

Mas mais... os gatilhos adaptativos do DualSense fazem com que seja possível sentir a vibração do sistema de travagem anti bloqueio, das rodas a girar e a variação na resistência da travagem de cada carro.

Tudo isto, será ainda mais palpável através do feedback háptico imersivo, em que será possível sentir a própria estrada, desde as ligeiras irregularidades no asfalto até às saliências das bermas.

Behind the Scenes

De forma a manter a comunidade leal a Gran Turismo, atualizada sobre os desenvolvimentos em redor de Gran Turismo 7, a Sony revelou dois vídeos (do tipo Behind the Scenes) onde se discute muito sobre o jogo e se apresentam já várias features.

O primeiro dos vídeos divulgados para Gran Turismo 7, intitulado de The Starting Line, é apresentado por Kazunori Yamauchi dos estúdios Polyphony Digital que nos fala sobre o carro, como a condução, sua beleza e apreciação fazem parte da cultura automobilística e como esta é multifacetada.

Gran Turismo 7 é inclusivo, na medida em que inclui diversos elementos da cultura automobilística que permitem que seja jogado de diversas formas. Quer seja um piloto competitivo ou casual, um colecionador, um amante de afinação, um designer ou um fotográfico, cada jogador poderá encontrar a sua linha com uma impressionante diversidade de modos de jogo representativos da cultura automobilística.

O jogo vai contar com mais de 420 carros disponíveis na Brand Central e no concessionário de carros usados logo a partir do dia de lançamento, tentando recriar o visual e a condução de bólides clássicos e supercarros topo de gama com um detalhe sem paralelo. Cada carro tem um comportamento diferente e uma condução única que poderemos explorar ao longo de mais 90 traçados em condições climatéricas dinâmicas, e onde se incluem alguns circuitos clássicos da história do GT.

O segundo vídeo de "Behind the Scenes" de Gran Turismo 7, apresenta um foco diferente, sobre o Modo Colecionador, onde Kazunori Yamauchi, Presidente dos estúdios Polyphony Digital, revela como a arte de colecionar carros únicos e com história é outra vertente da cultura automobilística presente no jogo.

Este título alia a elevada qualidade proporcionada pela consola de nova geração às melhores funcionalidades de sempre do verdadeiro simulador de condução e inclui mais de 400 carros disponíveis a partir do dia de lançamento, e vários dos mais fascinantes carros da indústria estão incluídos no Gran Turismo® 7, o que, segundo Kazunori Yamauchi, torna este título especial.

O terceiro dos vídeos até agora revelados, é sobre o Piloto, e Kazunori Yamauchi, Presidente dos estúdios Polyphony Digital, volta a ter palavra. Desta feita, fala sobre conduzir e como é algo que não se faz sozinho, mas sim em equipa, de alguns benefícios da consola de nova geração e de como o Gran Turismo é um jogo onde se tem muito para aprender.

De acordo com Kazunori Yamauchi, quando estamos a correr não ouvimos somente o som do nosso carro, mas também dos carros à nossa volta. Tal só é possível devido ao áudio em 3D da consola PlayStation®5*, onde se consegue verdadeiramente sentir a posição dos outros carros e pilotos na estrada. Ainda, o feedback háptico, ao produzir uma certa vibração, possibilita a sensação da posição na estrada, das ligeiras irregularidades no asfalto e até das saliências das bermas, tornando a jogabilidade mais imersiva.

Edições de Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 será lançado com versões PlayStation 4 e PlayStation 5, a partir de 4 de março de 2022. As edições conhecidas, até ao momento são:

Edições Standard (físicas e digitais)

Edição Standard para a PlayStation 4 a 69,99€

Edição Standard para a PlayStation 5 a 79,99€

Edição de Colecionador (física e digital)

Edição 25º Aniversário para a PlayStation 4 e PlayStation 5 a 99,99€

As duas Edições Standard físicas (uma para a PlayStation 4 e outra para a PlayStation 5), incluem o jogo completo físico, em caixa. Já as duas Edições Standard digitais (uma para a PlayStation 4 e outra para a PlayStation 5), podem ser reservadas na PlayStation Store e incluem também o jogo completo.

A Edição do 25º Aniversário física é limitada e inclui a versão do jogo para a PlayStation 5 em formato físico e a versão PlayStation 4 em formato voucher para ser redimido digitalmente, e inclui uma edição limitada da caixa Steelbook com jogo completo para a Playstation 5, 30 avatares da Playstation Network dos fabricantes e parceiros, Toyota GR Yaris com um design específico do país, banda sonora A Música do Gran Turismo 7, e ainda 1.000.000 créditos do jogo.

A Edição 25º Aniversário digital, denominada de Edição Digital Deluxe do 25º Aniversário inclui os mesmos conteúdos da edição física, exceto o Steelbook, e oferece +500.000 créditos de jogo adicionais, perfazendo um total de 1.500.000 créditos de jogo e pode ser reservada aqui.

Para além do descrito, aquando da reserva de qualquer das edições do Gran Turismo 7 os jogadores irão receber os seguintes conteúdos digitais: 100,000 CR (crédito de jogo) e Pacote com três carros, incluindo MAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT Stealth Model, Porsche 917 LIVING LEGEND e Toyota Supra GT500 '97 (Castrol TOM'S).