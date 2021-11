STERI+: Esterilizador UV de Escovas de Dentes da Prozis

Todos nós sabemos da importância de lavar os dentes. Esta é uma tarefa que devemos fazer várias vezes ao dia, pois os benefícios são muitos para a saúde geral, em especial para a saúde oral. Mas e relativamente às escovas de dentes, será que temos os mesmos cuidados? Onde guarda a sua escova depois de lavar os dentes?

Hoje damos a conhecer um gadget interessante! O STERI+ é o novo esterilizador UV de escovas de dentes da Prozis.

STERI+ demora apenas 1 minuto a esterilizar a escova de dentes

A esterilização é um processo que tem como principal objetivo destruir todas as formas de vida microbianas que possam contaminar produtos, materiais ou objetos na saúde (e não só). Durante o processo de esterilização, são eliminados organismos como vírus, bactérias e fungos.

Com o STERI+ é possível esterilizar até duas escovas de dentes de uma forma cómoda e com o mínimo de trabalho.

Este equipamento pode ser afixado na parede e, tal como referido, esterilizar duas escovas de dentes em simultâneo.

O STERI+ foi desenhado e concebido para fazer a limpeza de germes da forma mais eficiente possível. A esterilização acontece durante apenas um minuto e a autonomia do equipamento é superior a 31 dias. O tempo de carregamento total deste equipamento é de aproximadamente 90 minutos.

Aproveitem a promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este Esterilizador UV de Escovas de Dentes da Prozis com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).