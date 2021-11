AMD apresenta os novos processadores de alto desempenho Epyc Zen 4

Esta segunda-feira foi um grande dia para a AMD. A empresa norte-americana apresentou os seus novos processadores de alto desempenho Epyc baseados na arquitetura Zen 4. Os poderosos CPUs pertencem à nova linha Epyc Genoa e Bergamo para data centers e vão chegar a partir do próximo ano de 2022.

A AMD ainda aproveitou para apresentar as suas novas placas gráficas para servidores Instinct. Vamos conhecer um pouco melhor as novidades.

AMD apresenta os novos Epyc Zen 4 e Instinct

Foi durante a conferência "Accelerated Data Center" que aconteceu nesta segunda-feira, dia 8 de novembro, que a AMD apresentou ao mundo os seus novos equipamentos de alto desempenho. Um desses equipamentos são então os novos processadores das linhas Epyc Genoa e Bergamo, baseados na arquitetura Zen 4.

Epyc Genoa

Em primeiro lugar os Epyc Genoa contarão com 96 núcleos e 192 threads. Os chips que compõem este poderoso processador estão a ser fabricados num processo de fabrico de 5 nm pelas mãos da taiwanesa TSMC. Estes CPUs vêm na nova plataforma SP5 com o socket LGA 6096, um componente maior do que os anteriores, com mais 2002 pinos quando comparado com a plataforma SP3 e com o socket LGA 4094.

Os 96 núcleos da linha Genoa existem graças aos 12 CCDs (Core Complex Die) usados no chip. Cada um destes CCDs contará com 8 núcleos, o que totaliza assim os 96. Estes processadores contarão com um TDP entre 320W e 400W e terão também suporte a PCIe Gen 5.0.

A AMD garante que estes CPUs de data center serão até 1,25 vezes mais rápidos do que a atual geração Epyc Milan. Já a quarta geração vai também ter suporte a memórias DDR5-5200 e até 12 canais, de forma a garantir suporte até 3 TB de memória RAM com módulos de 128 GB.

Quanto à data de lançamento, estes novos processadores vão chegar em 2022.

Epyc Bergamo

Já a linha Epyc Bergamo contará com 128 núcleos, vão ter o mesmo socket LGA 6096 e também vão chegar numa litografia de 5 nm. A grande diferença é que estes CPUs serão baseados numa versão melhorada da arquitetura Zen 4, designada então Zen 4c.

Para estes processadores, a AMD promete um alto desempenho com eficiência energética. A linha Bergamo tem foco em workloads em sistemas para a cloud. A linha contará com suporte a memórias DDR5 e PCIe Gen 5.0 e vão chegar no primeiro semestre de 2023.

AMD Instinct MI250X

Outro grande destaque vai para os novos aceleradores da série AMD Instinct MI200, as primeiras GPUs com um design milti-die. Este monstro de processamento gráfico conta com nada menos do que 220 Unidades de Computação, ou seja 14.080 núcleos e 128 GB de memória HBM2e. Terá um TDP de brutais 580 W e um novo conector PCIe 5.0 de 12 pinos.

Em termos de comparação, esta nova GPU consegue ser até 490% mais rápida do que a melhor GPU da Nvidia deste segmento, a A100. As AMD Instinct usam o chip gráfico Aldebaran, com a arquitetura CDNA2, foram produzidos num processo de 6nm da TSMC e contam com um sistema de arrefecimento passivo.