Para além de haver um mercado competitivo no campo dos smartphones, existe de forma paralela um outro ambiente de eleva competição no campo das apps. Estas tentam cativar os utilizadores para estarem presentes a todo o momento, e assim terem uma utilização elevada.

Se até há algum tempo o Facebook dominava de forma total este mercado, os últimos meses têm mostrado novas realidades. O TikTok conquistou um espaço no topo desta área e está cada vez mais no domínio. Há ainda outras a crescer e a deixar para trás as ofertas da maior rede social da Internet.

Mercado das apps está ao rubro

Apesar de não ser uma novidade no campo das apps, o TikTok tem crescido de forma única ao longo dos últimos meses. Longe estão os problemas que a anterior administração dos EUA tentou impor a esta rede social e que chegaram a colocar em causa a sua disponibilização.

Esse movimento acabou por ser benéfico para o TikTok, que ganhou utilizadores e acabou por crescer de forma global. Este cenário está agora novamente visível com os dados mais recentes, referentes a outubro de 2021.

TikTok continua a dominar

Apesar de apenas dominar na loja de apps da Apple, a sua posição global não deixa de colocar a app desta rede social no topo da oferta global. Com a ajuda da terceira posição na Play Store, o TikTok é a app com maior número de downloads.

Esta posição do TikTok foi conseguida com mais de 57 milhões de descargas e instalações nos smartphones. Os principais mercados onde estes números foram conseguidos são a China, com 17% dos downloads, seguidos pelos EUA, que foi responsável por 11% destas instalações.

Telegram também não para de crescer

Se o cenário do TikTok era já conhecido, outros parecem tomar forma neste mercado agressivo e muito competitivo. Temos agora mais uma prova de que as apps de mensagens parecem ganhar força e estão a deixar as propostas do Facebook para traz. É isso que podemos ver com o Telegram a conseguir ultrapassar o Messenger em termos de downloads absolutos.

Curiosamente, e completamente fora de contexto, temos uma nova app a crescer na App Store da Apple. Falamos do National Anti-Fraud Center que conseguiu já a terceira posição. Esta é uma app chinesa dedicada a filtrar chamadas e mensagens de spam recebidas no smartphone, além de bloquear apps maliciosas.