G.Skill bate novo recorde com memórias DDR5 que alcançam 8704 MT/s

A G.Skill é uma marca taiwanesa que está a usar grandes trunfos no mercado das memórias. Recentemente anunciámos que a empresa revelou a sua gama Trident Z5, considerada como as memórias DDR5 mais rápidas do mundo.

Mas a empresa não se fica por aqui e agora sabe-se que estas suas memórias conseguiram bater mais um recorde ao alcançar uma espantosa velocidade de 8704 MT/s.

Finalmente os novos processadores Intel Alder Lake de 12ª geração deram o pontapé de saída na introdução das novas memórias DDR5. Neste sentido, várias marcas apressaram-se a fazer chegar os seus modelos, mas entre elas tem-se destacado a marca taiwanesa G.Skill.

A G.Skill anunciou recentemente a sua nova linha de memórias DDR5 Trident Z5 DDR5-6000 CL36, consideradas como as memórias DDR5 mais rápidas de todo o mundo. Tal deve-se exatamente à sua capacidade de atingir a impressionante frequência de 6600 MHz com latências CL36-36-36-76, num kit com 32 GB de capacidade, ou seja, duas vezes 16 GB.

G.Skill bate recorde com memórias DDR5 ao alcançar 8704 MT/s

Foi exatamente através dos modelos da nova linha de memórias DDR5 G.Skill Trident Z5 que a empresa conseguiu bater o recorde mundial com espantosas velocidades de 8704 MT/s (megatransfers por segundo) através de nitrogénio líquido. Para além disso, a placa conseguiu timings incríveis de 127-120-120-120-127 devido à alta frequência.

O chip usado na experiência foi um modelo de 16GB DDR5-4800 com uma motherboard Asus ROG Maximus Z690 Apex. Dos três CPUs Intel com suporte para memórias DDR5 disponíveis atualmente, foi escolhido para o efeito o Core i7-12700K.

Para referência, o recorde pertencia à equipa MSI OC que em abril usou uma placa HyperX Predator 8GB DDR4-4600 e conseguiu atingir 7156 MHz. Também se trata de um valor impressionante, especialmente se atentarmos que foi realizado com uma memória DDR4.

Novas G.Skill Trident Z5 CL40

Para além deste recorde, a empresa também anunciou as suas novas memórias topo de gama Trident Z5 DDR5-7000 CL40, com uma velocidade que começa em DDR5-4800. De acordo com a G-Skill, esta alta velocidade de fábrica é possível graças aos chips da Samsung que compõem estas placas.

A empresa vai ainda mais longe e frisa o poder que as memórias DDR5 podem trazer ao overclock. De acordo com Tequila Huang, vice-presidente da G.Skill "DDR5-7000 é um feito incrível para nós e vamos continuar a trabalhar com os nossos parceiros para desenvolver memórias ainda mais rápidas para overclockers e entusiastas de PC".