Análise: Impressora Creality 3D CR-200B – pronta a usar, qualidade garantida

A impressão 3D continua a chamar a atenção de quem gosta de um mundo mais feito à medida, mais personalizado e único, e a verdade é que está cada vez mais acessível. A acompanhar as impressoras 3D, a vertente de DIY, ou "faça você mesmo", está também muito presente, até porque a maioria das impressoras carece de um processo de montagem que exige alguma habilidade e paciência... Mas sejamos sinceros, não é para todos.

Por essa e por outras razões, a Creality 3D decidiu lançar um modelo que está pronto a usar mas que mantém um preço muito competitivo. Conheça a Creality 3D CR-200B.

Passar do mundo virtual para o mundo real é cada vez mais simples. Não só pela facilidade com que é possível dar azo à criatividade nos softwares de modulação 3D, como também pelas várias plataformas de objetos 3D que disponibilizam gratuitamente milhares de modelos à comunidade, como é o caso da Thingiverse.

Se alguém já produziu algo que também lhe dá jeito, então não precisa de se preocupar sequer em saber utilizar um software de modulação 3D. Softwares como o Ultimaker Cura permitem carregar o modelo 3D já feito, ou o ficheiro gcode já preparado para impressão (este varia entre impressoras), redimensionar ou duplicar e escolher diversos parâmetros que vão influenciar a qualidade e o detalhe da impressão.

Mais que isso, a própria Creality já criou o seu software Creality Slicer (baseado no Ultimaker Cura), redesenhado a pensar apenas nos utilizadores de impressoras Creality 3D

A impressora Creality 3D CR-200B foi lançada a pensar em quem está interessado apenas em imprimir sem aborrecimentos e sem ter de gastar tempo em pormenores de montagem. Além disso, tem um aspeto mais agradável para estar, por exemplo, numa mesa de trabalho.

Especificações da Creality 3D CR-200B

A CR-200B ocupa uma área de 41,1 x 43,5 x 50,3 cm e pesa 16 kg. Devido a estar inclusa numa estrutura fechada (câmara de impressão), a área de impressão é inferior ao habitual nas impressoras Creality, mas ainda assim consegue uma área de impressão generosa de 200 x 200 x 200 mm.

Tem uma precisão de +/-0,1 mm, com uma espessura de camada de 0,1-0,4 mm. É adequada para impressão de filamentos PLA e ABS, com um bico de 0,4 mm. Tem naturalmente uma base aquecida, de aquecimento rápido, composta por vidro e uma camada Carborundum, que facilita a limpeza e a remoção da impressão. As porcas de nivelamento são grandes e fáceis de usar, bem como os fixadores da base, muito mais práticos que as habituais molas.

A sua estrutura é composta por janelas em acrílico, que permitem acompanhar a impressão a partir de 3 lados. Tem uma porta frontal com fecho magnético. Tem ainda sensor de filamento, ecrã tátil a cores de 4,3", iluminação interna LED, permite retomar uma impressão interrompida

É compatível com a Creality WI-FI Cloud Box, que permite gerir e monitorizar a impressão remotamente.

Na caixa

Na caixa vem a impressora, inteira e pronta a colocar numa mesa. No seu vêm arrumados todos os acessórios, como a cúpula em acrílico, um rolo de filamento de 200 g, uma caixa com diversos acessórios e os manuais de instruções.

Na caixa de acessórios vem toda a ferramenta necessário para a manutenção da impressora, desde chaves de fendas, de bocas, sextavadas, entre outras. Calma, nada disto é necessário para começar a utilizar a impressora, apenas pode ficar certo que já tem na sua posse as ferramentas necessárias a toda a manutenção.

Inclui ainda outros acessórios como o suporte para o rolo de filamento, tubo de filamento, espátula para ajudar na limpeza da base, abraçadeiras zip, cabo de alimentação, cartão SD e adaptador USB.

Tudo montado, pronto a usar!

É aqui que surge a magia deste modelo. Se para alguns utilizadores a montagem é um ponto de interesse neste tipo de impressoras, para outros o objetivo é apenas obter a impressão, sem perder tempo com montagens, ajustes e eventuais correções.

Para começar a utilizar a CR-200B é apenas necessário remover os blocos de espuma protetora e todos os acessórios, e remover 3 ou 4 abraçadeiras zip para destrancar os eixos, que vêm protegidos devido ao transporte. Para terminar, é só colocar a cúpula e retirar os plásticos que protegem os acrílicos.

Resta então colocar o filamento, colocar o cartão SD, ligar a impressora, calibrar e imprimir. Simples!

Calibração

O passo de calibração é essencial. A impressora precisa de saber que a base onde está a imprimir está perfeitamente alinhada com o esperado, e o processo de calibração ajuda-nos a garantir isso.

Iniciamos então a função de calibração, onde a base se desloca até ao topo e o bico de impressão desloca-se logo para a posição 1 indicada no ecrã. A partir daí, só precisamos de escolher os pontos para onde queremos que ele se desloque, mediante toque no ecrã, podendo ser calibrado na ordem que cada um preferir, inclusive repetindo os pontos.

Para os menos conhecedores, o conceito da calibração de uma impressora 3D serve para garantir a mesma distância da base ao bico extrusão para qualquer coordenada X/Y quando Z = valor mínimo (normalmente 0 + espessura 1ª camada). Deve ser utilizada uma folha de 80g/m2 e procurar ter a mesma resistência de movimento em todos os pontos, utilizando as porcas de afinação.

Utilização simples e intuitiva

O firmware da CR-200B está enquadrado com o tipo de impressora que é, pronta a usar. Tudo está simplificado e surge de forma intuitiva, onde as funcionalidades avançadas disponíveis em algumas impressoras estão omitidas neste firmware.

As funcionalidades disponíveis resumem-se a imprimir, calibrar, ajustar as temperaturas (automaticamente, manualmente ou arrefecer), ligar/desligar LED, ventoinha adicional do extrusor ou circulação de ar na câmara de impressão, mover o extrusor manualmente e alimentar ou retrair filamento.

Todas as funcionalidades essenciais e imprescindíveis ao processo de impressão estão disponíveis, sendo que outros pormenores deverão vir configurados no fichero gcode, configurado no software slicer.

Veredicto

A impressora Creality 3D CR-200B revelou-se numa ótima opção para quem precisa de imprimir objetos e que não queira enveredar ou estar sujeito ao verdadeiro mundo da impressão 3D, que exige um pouco mais de "faça você mesmo".

É uma impressora com excelente aparência e boa qualidade de construção, interessante para fazer parte da mesa de trabalho num atelier ou gabinete de arquitetura/engenharia.

Como em todas as impressoras, é natural que precise de manutenção em alguns aspetos, mas a CR-200B demonstrou-se como uma solução mais "despreocupada" no que a isso diz respeito.

A qualidade de impressão é boa, equivalente a outras impressoras desta gama e dentro do esperado. Funcionalmente também foi uma boa surpresa, com uma interação simplificada e intuitiva a partir do ecrã tátil.

Em termos de ruído de impressão, estava à espera que fosse mais silenciosa. O ruído de impressão é de facto baixo (motores de passo), mas o ventilador principal do extrusor é ruidoso. Eventualmente poderá ser substituído por um mais silencioso.

A impressora Creality 3D CR-200B está disponível por 439€ a partir da loja oficial europeia. A entrega é gratuita e feita em 3 a 7 dias úteis, não estando sujeita a taxas adicionais.

Creality 3D CR-200B

O Pplware agradece à Creality pela cedência da impressora Creality 3D CR-200B.