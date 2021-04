E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Assim, em dia do nosso 16º aniversário, terminamos a semana com os nossos destaques onde analisámos a fotografia do OPPO Find X3 Pro 5G, falámos dde GPUs no que respeita à mineração, falámos da rede 6G de Huawei, e muito mais.

HOJE O PPLWARE.COM FAZ 16 ANOS.

Há 16 anos o mundo era muito diferente, era mais simples, embora mais atrasado em termos tecnológicos. Hoje, numa pandemia, o planeta está mais rico de tecnologia e as pessoas são afetadas pelas vicissitudes, pelos acontecimentos. Mas nem tudo são más notícias.

Do ponto de vista tecnológico, a pandemia veio acelerar o mundo digital que começa a dar os primeiros passos nesta nova era. O 5G vai funcionar como uma ferramenta de transformação que terá impacto nas mais diversas áreas da sociedade. O futuro digital não será igual ao que conhecemos hoje!

A NASA desenvolve muitas tecnologias espaciais que mais tarde são aplicadas ao quotidiano aqui na Terra. Além disso, os laboratórios da agência espacial também criam dispositivos que recorrem ao conhecimento adquirido no plano espacial, mas para ferramentas “convencionais”. Um exemplo deste tipo de dispositivos é o POINTER, para ajudar os bombeiros em emergência.

A tecnologia usado acrescenta uma dimensão nunca antes utilizada.

Está a tornar-se recorrente saber que os países ou as marcas estão, aos poucos, mas com horizontes ambiciosos, a deixar os carros térmicos. Desta vez, Espanha aprovou a Lei sobre as Alterações Climáticas que implica, por exemplo, o fim dos carros a gasóleo, gasolina e até mesmo os híbridos.

Agora, é esperar que a lei passe pelo Senado para que Espanha seja neutra em carbono até 2050.

A Nvidia anunciou nesta segunda-feira uma parceria com a taiwanesa MediaTek. Um dos principais objetivos é então a criação de um modelo de Chromebook com chip ARM e placa gráfica da gama RTX 30.

De acordo com as informações, esta poderá ser a iniciativa que faltava para levar os recursos da RTX a uma nova gama de equipamentos.

A OPPO apresentou há cerca de um mês o OPPO Find X3 Pro 5G, o smartphone com mil milhões de cores. Este é o slogan que temos visto associado ao novo modelo e que se refere ao espectro de 1,07 mil milhões de cores associado ao ecrã e à câmara.

É sobre a câmara que hoje vamos falar em pormenor, não esquecendo que, além das câmaras de 50 MP, grande angular e ultra grande angular, ainda existe uma lente intrigante que promete fotos microscópias. Venha conhecer todos os pormenores.

Há vários meses que o Spotify promete uma novidade na área do streaming para os carros. Os rumores davam como certo que estava a ser preparado um gadget diferente do que é habitual, de forma a dar acesso à música em automóveis sem essa capacidade.

O Spotify deu o passo esperado e lançou finalmente o Car Thing. Apesar de ainda não estar acessível de forma massificada, a empresa revela tudo o que poderá ser oferecer aos utilizadores.

Muito se tem falado da mineração de criptomoedas através da utilização de placas gráficas, nomeadamente da linha GeForce RTX 30 da Nvidia. Mas, depois de analisar a situação, a fabricante optou por desenvolver uma placa destinada em exclusivo a esta prática, a linha CMP.

Após este anúncio, algumas notícias têm revelado mais pormenores sobre este equipamento. E agora sabemos que a marca taiwanesa Gigabyte é então a primeira a anunciar a sua edição personalizada da CMP 30HX.

Foi no início do mês de março que a DJI abriu portas ao mercado dos drones FPV, mas com toda a qualidade de gravação e estabilidade, que a marca já nos habituou. Mas, na sua linha de drones de tamanho “médio” faltava um sucessor. Assim, hoje a empresa apresentou o seu DJI Air 2S.

O novo drone chega com câmara de 20 MP, com capacidade de gravação de vídeo a 5.4K e ainda tem uma autonomia de voo de 30 minutos.

Numa altura em que se fala cada vez mais na rede 5G, sabemos que muitas zonas do país ainda há sem acesso à Internet. Mas a evolução das telecomunicações está a acontecer a um ritmo frenético. E não tarda teremos a rede de quinta geração em força em vários locais de Portugal e do Mundo.

Por outro lado, a Huawei, uma das marcas com mais presença neste segmento, já planeia o lançamento da rede 6G para o ano de 2030. E segundo as informações, a rede de sexta geração será até 50 vezes mais rápida do que o 5G.

Se até há relativamente pouco tempo um dos “pontos fracos” dos carros elétricos era a autonomia, nos últimos tempos têm sido lançados veículos que surpreendem a este nível. Ainda recentemente a Mercedes revelou o seu EQS com 770 km de autonomia.

A gigante do comércio eletrónico Alibaba prepara o lançamento do seu veículo elétrico, o Zhiji L7 que se destaca por ter uma autonomia de 1100 km de autonomia.

Uma das primeiras e mais emblemáticas conquistas do espaço foi a Lua. No entanto, agora, as empresas parecem estar muito focadas em Marte, uma vez que lhe descobriram potencial. Ainda assim, a Lua não ficou esquecida e o programa Artemis da NASA tem já mais uma nova parceria. A SpaceX conseguiu um contrato bilionário com a NASA.

A empresa de exploração espacial ganhou um contrato de 2.9 mil milhões de dólares da NASA para enviar humanos para a Lua.

E que tal uma pequena viagem no tempo, até ao final do século passado, altura em que aventuras gráficas como Space Quest, Police Quest ou King’s Quest abundavam e se encontravam entre os títulos mais jogados do planeta?

É precisamente isso que Hero-U: Rogue to Redemption nos convida a fazer. Uma viagem repleta de nostáalgia até esses tempos em que os point’n click reinavam e deliciavam.

Nós experimentámos Hero-U: Rogue to Redemption, para a Nintendo Switch.

O segmento hardware está cada vez mais aprimorado através da implementação das novas tecnologias de ponta nos processos de fabrico. No que respeita a memórias também estes componentes chegam cada vez mais robustos e avançados.

Agora, a fabricante chinesa Netac Technology pretende trazer memórias DDR5 com espantosas velocidades de até 10.000 MHz.

O hidrato de metano ou gelo combustível é uma mistura gelada de água e gás que pode ser extraído do fundo do Mar. A China assume a liderança e é o primeiro país a extrair este combustível do fundo do mar. Após várias tentativas, Pequim confirmou ter conseguido extrair uma quantidade considerável “gelo combustível”.

Na corrida ao “gelo combustível” está também o Japão e os Estados Unidos.