Mercedes-Benz: SUV elétrico EQB vai atacar segmento do Tesla Model Y

Um dia após o anúncio do Mercedes-Benz EQS, a empresa alemã anunciou hoje mais um veículo para o segmento dos elétricos. O novo SUV elétrico EQB vai chegar no próximo ano e vai atacar segmento do Tesla Model Y, Audi Q4 e-tron ou Ford Mustang Mach-E.

O SUV elétrico EQB vai estar disponível na versão com 5 ou 7 lugares.

EQB terá uma área de carga de 1.700 litros

A Mercedes-Benz prometeu e cumpriu! O grupo alemão vai aumentar a sua frota de elétricos e a sua revelação oficial acontece já no próximo dia 18 de abril no Salão Automóvel de Xangai segundo uma informação oficial do evento.

Mercedes-EQ will unveil the all-electric compact EQB SUV on Sunday, April 18th, 2021. The EQB World Premiere @ Mercedes-EQ Night Shanghai will take place on the eve of the first press day of Auto Shanghai 2021

Do pouco que se sabe, este SUV elétrico vai ter em opção de cinco ou sete lugares. Sabe-se ainda que o EQB vai chegar inicialmente ao mercado chinês e só depois à Europa e terá algumas diferenças. A fabricante alemã confirmou também que terá uma área de carga de 1.700 litros.

Among other things, the EQB will set a new standard in the electric compact class with its flexible space. It offers room for up to seven passengers or a maximum of 1,700 litres of luggage

Todas as novidades e especificações serão reveladas já amanhã. O Pplware irá acompanhar os lançamentos mais importantes, por isso pode acompanhar todas as novidades aqui.

